Battalgazi'de sokak hayvanlarını unutulmuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de sokak hayvanlarını unutulmuyor

İHA

Battalgazi'de sokak hayvanlarını unutulmuyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlarını yalnız bırakmıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sokakta yaşayan hayvanlara ilçenin dört bir yanında yiyecek ve mama bırakmaya devam ediyor.
Battalgazi Belediyesi, korana virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli ilan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle ilçede aç kalma riskiyle karşı karşıya kalan sokak hayvanlarını unutmadı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla can dostlarının aç ve susuz kalmaması için yoğun mesai yapan ekipler, Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi kadın üyeleri ve gençlik kolları ile birlikte ilçenin değişik noktalarında bulunan sahipsiz hayvanlara ulaşarak yiyecek ve mama bıraktı. Besleme odak noktaları başta olmak üzere mesire alanları, park, bahçe ve boş araziler gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara kilolarca mama, yem, yiyecek ve su bırakan ekipler, güvercinler içinde belirli alanlara kuşyemi bıraktı. Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Gençlik Sorumlusu Fadime Esin Emre, “Battalgazi Belediyemiz ile birlikte sokak hayvanlarına mama yardımı etmek istedik. Bu konuda Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’den Allah razı olsun. Hep birlikte buraya geldik ve sokak hayvanlarına yem ve su bıraktık. İyi ki varsınız. Umarım bu gibi yardımlarda her zaman beraber oluruz” şeklinde konuştu.

"Sokak hayvanlarımızın canı bize emanet”
Tek bir can dostunun aç kalmaması için ekiplerin yoğun mesaisinin devam ettiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Yeni tip salgına karşı Battalgazi Belediyesi olarak tüm birimlerimizi ilk günden itibaren teyakkuza geçirdik. Olumsuz hava koşulları ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokak hayvanlarımız yemek bulmakta zorlanıyor. Merak etmeyin onlar bize emanet. Tek bir canımızın bile aç kalmaması için ekiplerimiz ilçe genelinde yoğun şekilde çalışıyor. Bu zor süreçte sevimli dostlarımızı sahip çıkıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, dünyada ve bölgesinde lojistik süper güç haline geldi
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Türkiye, dünyada ve bölgesinde ...
Malatya Havaalanı yeni terminal binasının temeli atıldı Bakan Karaismailoğlu: "2019’da yolcu trafiği 209 milyonun üzerine çıktı"
YEREL HABERLER Malatya Havaalanı yeni terminal binasının temeli ...
Kadın, köpeklerin saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Kadın, köpeklerin saldırısında yaralandı
Filenin kaplanlarına manevi destek Gürkan ve Fendoğlu’dan Büyükşehirspor’a ziyaret
YEREL HABERLER Filenin kaplanlarına manevi destek Gürkan ve ...
Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Yaralı kurt, hayvan bakımevinde tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kurt, hayvan bakımevinde tedavi altına alındı
Yeşilder’den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: “Şehrimizi katılımcı belediyecilik ilkesiyle yönetiyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilder’den Başkan Gürkan’a ziyaret Gürkan: ...
Sanatçı Umut Oğuz, tarihi Yeşilyurt Konaklarına hayran kaldı
YEREL HABERLER Sanatçı Umut Oğuz, tarihi Yeşilyurt Konaklarına ...
3 ton tütün hırsızlığını özel ekip çözdü
YEREL HABERLER 3 ton tütün hırsızlığını özel ekip çözdü
Yeşilyurt 2 bin 280 kez dezenfekte edildi Çınar: “Korona virüs salgınına karşı etkin ve kararlı çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt 2 bin 280 kez dezenfekte edildi Çınar: ...
Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Çiftçinin 3 ton tütününü çalan şüpheli yakalandı
Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Parmağının sıkıştığı demir parçasıyla birlikte ...
Yetim çocuklara tablet hediyesi
YEREL HABERLER Yetim çocuklara tablet hediyesi
Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Parmağı demire sıkışan Onur'u itfaiye kurtardı
Umut Bulut 500. maçına çıktı
YEREL HABERLER Umut Bulut 500. maçına çıktı
Malatyalı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Malatyalı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı
MTTB’den Boğaziçi eylemcilerine tepki
YEREL HABERLER MTTB’den Boğaziçi eylemcilerine tepki
Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 1 puandan memnun
Malatya’da korona virüs kurallarına uymayan bin 196 kişiye ceza
YEREL HABERLER Malatya’da korona virüs kurallarına uymayan bin 196 ...
Malatya'da 3 ton tütün çalındı
YEREL HABERLER Malatya'da 3 ton tütün çalındı
Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden ödüllü resim yarışması
Milletvekili Kahtalı'dan anayasa değerlendirmesi
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı'dan anayasa değerlendirmesi
Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER Ev hanımlarının ekmek hayali gerçek oldu
Söylemez’den eylemlere tepki
YEREL HABERLER Söylemez’den eylemlere tepki