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Yeni Tohma köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı ile hizmete açıldı Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü ulaşımda konforu sağlayacak

İHA

Yeni Tohma köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı ile hizmete açıldı Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü ulaşımda konforu sağlayacak

MalatyaSivas karayolunda bulunan Karakaya Baraj Gölü üzerinde ‘itme sürme yöntemi’ ile inşa edilen Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans katılımı ile ulaşıma açıldı.
Osmangazi Köprüsü'nden sonra aynı sistemle temeli 2018 yılında atılan yeni Tohma köprüsü 517,5 metre uzunluğunda ve 21 metre yükseklik ile 16 metre genişliğinde inşa edildi. Yapımında 12 bin metreküp beton, 2 bin 700 ton çelik ile 4 bin 360 metre fore kazık kullanılan köprünün kenarları ise deprem izolasyonlu olarak yapıldı. Çift şeritli eski köprünün yanına inşa edilen yeni Tohma Köprüsünün adına ise Şehit Gaffari Güneş’in adı verildi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayan köprünün açılışı için tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Dolmabahçe Ofis'inden canlı bağlantıyla katıldığı törende ilk olarak konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’yi baştanbaşa kuşatan ulaştırma ve haberleşme projeleri ile sadece bölgenin değil, dünyanın en önemli ticari koridorlarında söz sahibi bir ülke haline geldiklerini söyledi.
Karaismailoğlu, “Yaptığımız her yol, her köprü, her tünel, her havaalanı, her liman inşa edildikleri noktada halkımıza iş oluyor, aş oluyor, bereket getiriyor. Tohma Köprüsü gelişen ve büyüyen Malatya’mızın kalkınmasına ivme kazandıracak, bereketine bereket katacak. Ayrıca bugün Malatya da günümüz şartlarına uygun Malatya’ya yakışan Malatya Havalimanı yeni terminal binamızın temelini atmanın mutluluğu ve gururunu yaşadık. Malatya’ya 9 bin 625 metrekare olan mevcut havalimanı terminal binasının yanına 26 bin 765 metrekare büyüklüğünde yeni bir terminal binası kazandırıyoruz” dedi.
Laf değil, eser siyaseti yapan bir hükümet olarak daha nice iftihar edecekleri projelere imza atacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, “Tohma Köprüsü, 104 kilometrelik ‘MalatyaHekimhan Projesi kapsamındaki ‘MalatyaElbistan AyrımıYazıhanHekimhanKangal yolu üzerinde kuruludur.
Tohma Köprümüz, 517,5 metre uzunluğunda, konvansiyonel betonarme kazıklı altyapı sistemi olan çelik kompozit ikiz kirişli bir köprüdür. İtmeSürme Yöntemi ile yapılan köprümüzün kirişleri için tam 2 bin 700 ton çelik, 13 bin metreküp demirli beton ve 4 bin 500 ton betonarme demiri kullandık. Köprü imalatında; 146 bin metreküp yarma kazı yaptık. Bu proje ile MalatyaHekimhanSivas arasında kuzeygüney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmıştır. Tohma Köprüsü’nün yapılması ve bölünmüş yol çalışmalarının tamamlanmasıyla mevcut Devlet Yolu’nun ulaşım standardı yükselmiştir.
Bu yol ve köprü ile birlikte, Malatya’nın konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım ihtiyacını sağlarken, trafik kazalarını da azaltmış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.
Kamuoyuna açıklanan Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı’ndaki hedeflere uygun olarak çalıştıklarını da kaydeden Karaismailoğlu, “Bugün Malatya’ya yaptığımız Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü de bu amaca yönelik örnek bir eserdir. Ülkemizin imarındaki tarihi katkılarınız ve yurdun dört bir köşesinde bizlere verdiğiniz destekten dolayı, bakanlığım ve Malatyalılar adına şükranlarımı sunuyorum. Projede emek veren Mühendisinden işçisine kadar bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tohma Köprüsü'nün başta Malatya olmak üzere tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da talimatları ile Malatya’da Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ve diğer protokol üyelerinin kurdele kesimi ile köprü ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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