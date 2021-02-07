Düzensiz göçmenler polis kontrolüne takıldı

Batı illerine Malatya üzerinden geçiş yapmak isteyen 20 yabancı uyruklu ile 2 göçmen kaçakçılığı zanlısı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Elazığ kara yolu Bağtepe Mahallesi mevkisinde polis şehirler arası yolda kontrol yaptı. Bir araçta kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, araçta 19'u Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı zanlısını gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'sine göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı, 7 çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Türkiye’ye illegal giriş yapmak suçundan şahıslara kişi başı 4 bin 746 lira olmak üzere ceza kesildi.
Gözaltına alınan 13 kişi de Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Tahkikat sürdürülüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Habertürk Akademi
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.