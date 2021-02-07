Trabzonspor, Malatya deplasmanında

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, özel uçakla akşam saatlerinde Malatya’ya geldi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan bordomavili ekip saat 16.45’te özel uçakla Trabzon’dan Malatya Erhaç Havaalanı'na geldi. Burada Malatya Trabzonsporlular Derneği ve bazı taraftarlarca çiçeklerle karşılanan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular daha sonra kendilerini kamp yapacakları otele taşıyacak olan otobüse bindi.

Bordomaili kafileyi taşıyan otobüs polis ekiplerinin güvenlik önlemleri altında şehir merkezine doğru hareket etti.

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