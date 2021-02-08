Yeşilyurt Belediyesi, çevre yönetim yeterlilik belgesini aldı Çınar: “Çevre yönetim yeterlilik belgesi ile çevre hizmetlerimizin boyutunu geliştireceğiz”

Çevre ve doğanın korunması noktasında örnek alınacak yatırımları Yeşilyurt’a kazandıran Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan müracaatlar sonrasında Çevre Yönetim Yeterlilik Belgesine kavuştu. Başkan Çınar, Yeterlilik Belgesi ile çevre hizmetlerinin boyutunu daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Yeşilyurt’ta gerçekleşen çevreyle ilgili hizmetlerin kontrollerini üstlenmek amacıyla başvuruda bulunan Yeşilyurt Belediyesine, gerekli incelemeler ve kontrollerin ardından Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Belgesini gönderdi. 10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında gerekli izinlerin alınması için Çevre Yönetim Birimini kuran Yeşilyurt Belediyesi, çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemenin yanı sıra mevcut bozulmaları gidermek, çevreyi iyileştirmek ve geliştirmek, çevre kirliliğini önlemeye yönelik tüm çalışmaların kontrolünü yapma yetkisine kavuştu.

Çevreyle ilgili bütün planlama ve çalışmaları Sıfır Atık Müdürlüğü bünyesinde yürüttüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre hizmetlerinde ortaya koydukları planlı, titiz ve gayretli çalışmalarını Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Belgesiyle ileri bir boyuta taşıyacaklarını söyledi.

Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve temiz dünya emanet etmek adına çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını aktaran Çınar, “Bizler sağlıklı ve temiz bir çevre için bütün imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Türkiye’nin sayılı, bölgemizde ise başka bir örneği olmayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi gibi dev bir yatırım sayesinde çevre hizmetlerimizi daha kararlı ve etkin bir şekilde sürdürmekteyiz. Yeni dönemde kurduğumuz Sıfır Atık Müdürlüğümüzün çalışma alanlarını her geçen gün büyütüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne yaptığımız başvurunun ardından Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Belgesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aldığımız belgeyle ilçe genelinde ki bütün çevre hizmetlerimizi kontrol etme hakkına sahip olacağız” diye konuştu.

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