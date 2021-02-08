Tutuklular birbirlerini darp etti

Malatya’da uyuşturucu suçundan cezaevinde yatan iki tutuklu birbirlerini darp ederek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçadağ İlçesi T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan tutuklu bulunan M.İ ve aynı suçtan tutuklu bulunan B.B isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.İ ile B.B birbirlerini yumruk ile vurmak suretiyle hafif şekilde yaraladılar.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikat başlatıldı.

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