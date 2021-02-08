112’ye 9 ambulans takviyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112’ye 9 ambulans takviyesi

İHA

112’ye 9 ambulans takviyesi

Malatya’da, 9 tam donanımlı ambulans törenle teslim edildi. 112'ye teslim edilen ambulanslar ilçelerde görev yapacak.
Acil sağlık hizmetlerinin hızlı, etkin ve eksiksiz bir şekilde sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen 9 tam donanımlı ambulans, 112 Komuta Merkezinde düzenlenen törenle 112 Acil Servis İstasyon sorumlularına teslim edildi. Son gelen ambulanslar ile birlikte Malatya 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde toplam ambulans sayısı 80’e yükseldi.
Ambulans anahtar teslim törenine, Vali Aydın Baruş, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve sağlık çalışanları katıldı. Ambulans anahtar teslim töreninde konuşan Vali Baruş; “112 Acil Sağlık Hizmetlerimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde daha süratli onların taleplerine uygun bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar. Acil Sağlık Hizmetlerimiz noktasında şu an bir eksiğimiz yok. Burada çalışan arkadaşlarımız gecegündüz Acil Sağlık Hizmetlerini yerine getirmek için mücadele ediyorlar. Bu salgın sürecinde bu mücadele daha bir anlam kazandı. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışan tüm arkadaşlarımıza göstermiş oldukları fedakârlıklar için çalışma azimleri için özellikle teşekkür ediyorum” dedi.
Teslimi yapılan ambulanslar hakkında Vali Baruş’a bilgiler veren Prof. Dr. Recep Bentli, “1 adet yeni doğan Ambulansı ile acil durumlarda yeni doğanların taşınmasında hayati öneme sahip mekanik ventilatör ve oksijen sistemleri içeren kuvöz ve yoğun bakımda ihtiyaç duyulan diğer tıbbi ekipmanlar bulunuyor” diye konuştu.
Ayrıca gelen bu ambulansın hizmet vereceği noktaları söyleyen Sağlık Müdürü Bentli, 3 adet ambulansın Battalgazi İlçesinde, 1 adet Yeşilyurt İlçesinde, 1 adet Akçadağ İlçesinde, 1 adet Akçadağ İlçesi Kozluca Mahallesinde, 1 Adet Kale İlçesinde ve son ambulansın Doğanşehir İlçesi Erkenek Mahallesinde hizmet vereceğini söyledi.
Konuşmaların ardından ambulans teslim törenine geçildi. Vali Baruş ambulans anahtarlarını istasyon sorumlularına hayırlı olsun temennileriyle verdi. Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Merkezi filosuna katılan yeni ambulanslar görev yerlerine uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tutuklular birbirlerini darp etti
YEREL HABERLER Tutuklular birbirlerini darp etti
Yeşilyurt Belediyesi, çevre yönetim yeterlilik belgesini aldı Çınar: “Çevre yönetim yeterlilik belgesi ile çevre hizmetlerimizin boyutunu geliştireceğiz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, çevre yönetim yeterlilik ...
Tüfenkci Battalgazi Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu Tüfenkci : "Malatya bölgenin sağlık merkezi haline geldi"
YEREL HABERLER Tüfenkci Battalgazi Devlet Hastanesinde incelemelerde ...
Sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin saldırdığı kadın yaralandı Saldırı ...
Evinin önünde ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin önünde ölü bulundu
Malatya’da 28 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 28 kişiye sokağa çıkma cezası
Mühürlenen iş yerine kumar baskını
YEREL HABERLER Mühürlenen iş yerine kumar baskını
Değeri düşük altın operasyonu
YEREL HABERLER Değeri düşük altın operasyonu
(Özel) Araba fiyatına tespih
YEREL HABERLER (Özel) Araba fiyatına tespih
Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da 'torbacı' operasyonu: 3 tutuklama
Yeni Malatyspor’da hedef Trabzonspor karşısında 3 puan almak
YEREL HABERLER Yeni Malatyspor’da hedef Trabzonspor karşısında 3 ...
Trabzonspor kafilesi Malatya'da
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesi Malatya'da
Trabzonspor, Malatya deplasmanında
YEREL HABERLER Trabzonspor, Malatya deplasmanında
Gençlerden kuşlara yem
YEREL HABERLER Gençlerden kuşlara yem
Malatya’da 75 yaş üzeri 3 bin kişi Covid-19 oldu
YEREL HABERLER Malatya’da 75 yaş üzeri 3 bin kişi Covid-19 oldu
Başkan Güder’den gençlik yatırımları istişaresi Güder: “Gençliğimize ve eğitimlerine büyük önem veriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Güder’den gençlik yatırımları ...
Sadıkoğlu: “TOBB’un 69. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “TOBB’un 69. kuruluş yıl dönümünü ...
Yeni kongre ve fuar merkezinde sona gelindi Gürkan: “Malatya’yı modern ve çağdaş bir şehir hüviyetine kavuşturuyoruz”
YEREL HABERLER Yeni kongre ve fuar merkezinde sona gelindi Gürkan: ...
Pandemi sürecinde dijitalleşmeye önem veren firmalar rakiplerine fark attı Genç Akademisyen ekibi ile dijitalleşme imkanı sunuyor
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde dijitalleşmeye önem veren firmalar ...
Düzensiz göçmenler polis kontrolüne takıldı
YEREL HABERLER Düzensiz göçmenler polis kontrolüne takıldı
Milletvekili Tüfenkci yeni yatırımları değerlendirdi
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci yeni yatırımları değerlendirdi
Bakan Karaismailoğlu’ndan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu’ndan Malatya Büyükşehir ...
Yeni Tohma köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı ile hizmete açıldı Tohma Şehit Gaffari Güneş Köprüsü ulaşımda konforu sağlayacak
YEREL HABERLER Yeni Tohma köprüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ...
Battalgazi'de sokak hayvanlarını unutulmuyor
YEREL HABERLER Battalgazi'de sokak hayvanlarını unutulmuyor