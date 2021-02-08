3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden, 5'i tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'TSK mahrem yapılanması'nda şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda aralarında meslekten ihraç edilmiş astsubayların da olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine konuldu.
Malatya'da ayrıca polis ekipleri FETÖ/PDY üyesi olma suçundan 6 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası ile aranan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-08 15:43:42
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