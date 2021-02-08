Malatya’da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Malatya’da, FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik operasyonda 6 kişi yakalanırken, haklarında hüküm verilmiş olan ve arama bulunan 3 şahıs da çıkarıldıkları adliyece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Terör Örgütü TSK Mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şahıslar ile örgütün iletişim sistemlerinden ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik polis çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya merkezli 4, İstanbul 1 ve Antalya 1 olmak üzere toplam 6 şahsa yönelik yapılan operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar çıkarıldıkları adli makamlarca 2 astsubay şahsın tutuklanmasına, 4 şahsın da TCK md. 221 Etkin Pişmanlık Hükümlerinden Faydalanması nedeni ile Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

Bu arada, KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Terör Örgütü Malatya mütevelli heyetinde faaliyet gösteren şüphelilerin kesinleşmiş hapis cezalarına yönelik yakalama kararına istinaden yapılan operasyonla 8 yıl 9 ay kesilmiş cezası mevcut olan K. K., 6 yıl 3 ay kesilmiş cezası mevcut M. A. D ile 7 yıl 6 ay kesilmiş cezası mevcut Ö. F. N isimli örgüt mensupları yakalanarak çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiler.

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