Başkan Çınar, temizlik personeliyle bir araya geldi Çınar: “Temizlik hizmetlerindeki başarı çıtamızı daha iyi seviyeye çıkartacağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Temizlik hizmetlerinde yakaladığımız başarı çıtasını hem geliştirmek hem de daha iyi bir seviye ulaştırmak maksadıyla Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüzün gücü ve kapasitesini artırmaktayız” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Osman Sağdıç İle birlikte Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün Yakınca’da bulunan bakım ve onarım tesislerini ziyaret ederek, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler alıp, personellere kolaylıklar diledi.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğünün gücü ve kapasitesini artırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yakınca mahallesinde bulunan Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüze ait depo, bakım ve onarım tesisimizi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Yeşilyurt’umuzun bir çok noktasında bulunan yer altı ve yer üstü çöp konteynırlarımızın yanı sıra iş makinelerimizin bakımları ve onarımları burada yapılmaktadır. Araç parkurumuzu ise yeni araçlarla sürekli yeniliyoruz. Temizlik araçlarından kar küreme araçlarına, çöp toplama araçlarından yıkama araçlarına kadar bütün iş makinelerimizin kapasitesi ve gücünün üst seviyede olmasını önemsiyoruz. Son açıklanan nüfus rakamlarına göre 331 bin 911’e ulaşan ve 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’umuzun bütün bölgelerinin temiz, düzenli ve sağlıklı olabilmesi için Temizlik Hizmetleri Müdürlüğümüzün hem mevcut durumunu iyileştiriyoruz hem de eskiyen araçları son model araçlarla değişimini yaparak kapasitesini genişletiyoruz. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek, büyük bir hassasiyet ve ciddiyetle çalışıp bize emanet edilen bu ulvi makamın tüm gerekliliklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Yeşilyurt’umuz her geçen gün büyüyor ve genişliyor, bizlerde bu büyüme oranlarını ön plana koyup her bölgemizin sağlıklı ve temiz olabilmesi içinde bu tür hizmetlere her zaman ayrıcalık tanıyoruz. Müdürlüğümüzün bünyesinde ki çöp toplama ve yıkama araçları, kar küreme ve tuzlama araçları, arasözler ve diğer tüm iş makineleri ile yer altı ve yer üstü konteynırlarının, planlanan hizmetleri aksatmadan yerine getirecek bir seviyede olması temizlik hizmetlerindeki başarı çıtamızın daha iyi bir seviyeye ulaşmasını sağlayacaktır. Yeşilyurt ne kadar temiz ve düzenli olursa hemşerilerimizde o denli mutlu ve huzurlu olur. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta temizlik hizmetlerine çok büyük önem veriyoruz, ekiplerimizi sık sık ziyaret ederek hem moral veriyoruz hem de çalışmaları takip ediyoruz. Korona virüs salgını başta olmak üzere farklı bulaşıcı hastalıklardan vatandaşlarımızı uzak tutmak adına ekiplerimiz, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Güçlü, dinamik ve çalışkan bir ekibe sahibiz, personellerimiz kar kış demeden ilçemizin her noktasında büyük bir özveriyle çalışıp, takdir edilecek hizmetlerin altına imza atıyorlar. 291 personel ve 63 iş makinesiyle hemşerilerimizin 7/24 hizmetindeyiz. Başkan Yardımcılarımıza, Temizlik Hizmetleri Müdürümüze ve ekiplerine teşekkür ediyorum. İnşallah daha etkin ve kararlı hizmetlerimizle Yeşilyurt’umuz daha temiz, daha ferah ve daha güzel bir görüntüye ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.