Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 24. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele konuk ekip Trabzonspor’un 20 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Trabzonspor’da serbest vuruşu kullanan Lewis Baker’in şutunda kaleci Abdulsamed, çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Ancak kaleciden dönen topu takip eden Bakasetas’in sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 01

67. dakikada Yeni Malatyaspor’da kullanılan kornerde ceza alanında topu biranda önünde bulunan Tetteh’in şutunda Uğurcan gole izin vermeyerek topu kornere çeldi.

76. dakikada beraberlik golü için bastıran ev sahibi takımda Acquah’ın ceza alanının hemen dışından çok sert vurduğu şutta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

80. dakikada sol kanattan köşe vuruşu kullanan bordomavili ekipte, ceza alanına yapılan ortada Hugo’nun şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi takımda kullanılan köşe vuruşunda karambolde kalan topla buluşan Fofona’nın vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90+3. dakikada karşılaşmanın son dakikalarında beraberlik golü için şans arayan ev sahibi talkımda ceza alanında topla buluşan Tetteh’in vuruşunda top kalecide kaldı

90+4. dakikada kontra atağa çıkan Trabzonspor’da sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza alanına girerek çerçeveyi gören bir alandan vurduğu şutta topu ağlarla buluşturan isim oldu.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Erkan Özdamar xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Mustafa Sönmez xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Chebake xx, Semih x, Wallace x (Bülent dk. 87 ?), Hadebe x, Acquah xx, Ahmed x, Zeki x (Fofana dk. 81 ?), Umut x (Mallan dk. 81 ?), Adem x (Mustafa dk. 87 ?), Tetteh xx

Yedekler: Ertaç, Zuqui, Nshimirimana, Erkan, Topalli

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Uğurcan xxx, Hüseyin xxx, Edgar Le xx, Hugo xx, Rodrigues xx, Lewis Baker xx(Yunus dk. 87), Berat xxx, Ekuban xx (Da Silva dk. 76 x), Bakasetas xxx (Hosseini dk. 88 ?), Nwakaeme xxx, Djaniny xxx (Afobe dk. 85 ?)

Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Faruk Can, Safa, Hakan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Bakasetas (dk. 50), Nwakaeme (dk. 90) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Hadebe (Y.Malatyaspor), Hugo, Berat (Trabzonspor)

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