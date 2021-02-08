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Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) -Süper Lig'in 24'üncü haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.
AVCI: İYİ BİR AİLE ORTAMI VAR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin değerli bir takımı ile karşı karşıya geldiklerin kaydederek, "Malatyaspor iyi şeyler yapıyorlar, onlara başarılar diliyorum. Ligin direkt oyunu ve kenar ortasına en fazla yapan bir takımına karşı bir plan yaptık. Maçtan evvel şunu söylemiştim; zemin sadece burasıyla ilgili değil Türkiye'de yüzde 80, yüzde 80 sahalarımız kötü. Devlet stat yapıyor, yayıncı kuruluş parasını veriyor ama zeminlerimiz kötü. Ligin marka değerini ve kalitesini arttırabilmemiz için oyuncu sakatlıklarını aza indirebilmemiz için zeminlerin Türkiye ligin daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Oyun istediğimiz gibi geçti. Attığımız golden sonra oyunu kaybettik ama orada bir tek baskılı gibi sayısal olarak fazla geldiler, baskılı gibi gözüktüler ama bir tek Uğurcan'ın kurtardığı net pozisyon var. Onun dışında tehlike yaşamadık çünkü geldiğimiz günden itibaren bu kenar ortalara çok çalışıyoruz. Doğru karşılamalar yaptık. Sonrasında son dakikada, oyunu bitirirken attığımız gol maçı daha net kazanmamızı sağladı. İyi bir ivme, iyi bir aile ortamı var. Sayısı az ama kalitesi yüksek verdiğimizi karşılıklı uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu var. İyi bir ivme yakaladık. Onun için onlara çok teşekkür ediyorum. Bu maçı kazandık, bu haftayı da iyi değerlendirerek, hafta sonu oynayacağımız Gaziantep müsabakasına içerideki müsabakaya hazırlanacağız" diye konuştu.
HAMZAOĞLU: İKİNCİ YARIDA OLDUKÇA BASKILI OYNADIK
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ikinci yarının başında 1-0 geri düştüklerini belirterek, "Yine geriden gelmek zorunda kaldık. İkinci yarıda oldukça baskılı oynadık. Bir hayli orta yaptık, bir hayli pozisyon üretmeye çalıştık. Ceza sahası içerisinde buluştuk ama maalesef golle buluşamadık. Belki golü bulup, 1-1'i yakalamış olsaydık oyun daha farklı olup, galibiyete gidebilirdik fakat golü bulamadık. Son dakikalarda da zaten risk aldığımız için 2'nci golü Trabzon attı ve 2-0'lık net bir galibiyet elde etti. Üzüntüm, oyuncularım bu kadar mücadele ediyorlar, bu kadar savaşıyorlar, koşuyorlar, rakip ceza sahasına giriyorlar bunları sonuçlandırmamız lazım. Son ortalarımız, son paslarımız ve son vuruşlarımız biraz daha konsantre olup, daha iyi olmalı. Bu konuda biraz daha iyiye gitmemiz gerekiyor. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Şimdi önümüzdeki hafta Antalyaspor maçına hazırlanacağız, yolumuza devam ediyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın konuşması
Hamza Hamzaoğlu'nun açıklaması
 DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-08 22:07:13

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