Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor karşısında kötü zemine rağmen galip geldiklerini belirterek, "Zemin çok kötüydü. Her şeyin ötesinde hemen hemen futbolun kalitesinden atılan gol ve alınan 3 puan, tırmanmaya devam ediyoruz" dedi.

"BU SAHADA FUTBOL OYNAMAK MUCİZE"

Karşılaşma sonrası stat çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Galibiyet ve 3 puan her zaman iyidir" dedi. Karşılaşmanın oynandığı stadın zeminin kötü olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Yalnız bu sahada futbol oynamak bir mucize. Ben sadece kendi takımım adına konuşmuyorum Malatyaspor'da burada top oynuyor. Yeni Malatyaspor için de dezavantaj, kendi sahalarının avantajını gerektiği gibi kullandığını sanmıyorum. Zemin çok kötüydü. Her şeyin ötesinde hemen hemen futbolun kalitesinden atılan gol ve alınan 3 puan, tırmanmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"MAÇ MAÇ İLERLİYORUZ"

Teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte takımın görüntüsünün ciddi şekilde değiştiğini ve yükselen grafiğinin olduğunu belirten Ağaoğlu, "Elimizdeki mevcut oyuncu kadrosu ile Abdullah Avcı'dan öncesi, Abdullah Avcı'dan sonrası olarak değerlendirmek doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olur. Tabi bunun ötesinde devre arasında yaptığımız 3 transferden ikisi çok önemli katkı veriyor. Yunus da eminim ki kısa sürede o fiziki gücü yakalayacak, takıma çok şeyler katacağına inanıyorum. Teknik direktör Abdullah Avcı, her zaman şunu diyor, Maç seçmiyoruz. Maç maç ilerliyoruz, bir sonraki maça bakacağız. Sezon bittiği zaman nerde olduğumuzu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ahmet Ağaoğlu´nun açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

