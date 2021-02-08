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Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var

DHA

Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var


"Bazen iyi oynadığınız maçtan puan alamayabiliyorsunuz"Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Gevrek, "Malatya'nın mevsim şartları kolay değil, burada geçen haftalarda Karagümrük ile oynadığımız maçta ciddi bir kar yağışı olmuştu. O zemin hakikaten çok zordu. Bugün baktığınızda o güne göre biraz toparlandı. Arkadaşlar çalışma yapıyor" dedi.
"ÖNÜZÜMDE UZUN BİR MARATON VAR"
Gevrek, iyi bir mücadele verdiklerini söylerken, "Öncelikle sahada iyi bir mücadele oldu. Bizim adımıza iyi bir mücadele vardı. Tabii bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor. Geneline baktığımızda iyi futbol oynadık ama kaybettik. Geçen hafta Göztepe maçında kötü bir oyun oynamıştık, 1 puan almıştık. Bazen iyi oynadığınız maçtan puan alamayabiliyorsunuz. Bugün kısmet olmadı. Son haftalarda iyi bir çıkış yakaladılar. İyi futbol oynayan bir takıma karşı oynadık. Ona rağmen iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Hayırlısı, artık önümüzde uzun bir maraton var. Daha çok maç oynayacağız. Bu maçı geride bırakıp, önümüzdeki Antalyaspor maçına bakacağız. Sonuçta futbol bütün maçları kazanamazsın. Trabzonspor'a karşı kaybettik. Üzülüyoruz, en kötü 1 puan alabilirdik ama olmadı. Artık önümüzdeki maçlara bakıp, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.
"ZEMİN İÇİN BİR ÇALIŞMA VAR"
Gevrek, bir gazetecinin 'Zemin konusunda çok büyük eleştiriler var, bununla ilgili bir çalışma var mı?' sorusuna, "Tabii ki çalışma var. Daha öncede bunu çok konuştuk. Malatya'nın mevsim şartları kolay değil, burada geçen haftalarda Karagümrük ile oynadığımız maçta ciddi bir kar yağışı olmuştu. O zemin hakikaten çok zordu. Bugün baktığınızda o güne göre biraz toparlandı. Arkadaşlar çalışma yapıyor. Önümüzde 10 günden fazla bir süre var, inşallah Konyaspor maçına kadar zemin düzelmiş olacak. Tabii ki çok çok iyi bir zemin değil ama Türkiye'de o kadar çok konu oldu ki bugün baktığınızda İstanbul'daki takımların bile zeminleri kötü ancak nedense Malatya'da zemin konuşuluyor. O kadar çok iyi değil ama çok kötü, futbol oynanmayacak kadar da değil. Önümüzdeki 10 gün içerisinde stadı toparlayacağız. Önümüzdeki senede elden geçireceğiz" cevabını verdi.
"İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR"
Devre arası transferleriyle ilgili olarak Gevrek, "Genç oyuncular aldık. Stephen Mallan geçen hafta gol attı, bu haftada da oyuna sonradan girdi. Yavaş yavaş takıma adapte olacak. Oynadıkça daha da alışacak. Genç oyuncular transfer ettik ve onlara inanıyoruz. Antrenman eksiği olan oyuncular var, onlarda hazır hale gelecek. İyi bir takımımız var. Önümüzdeki maçlarda onlarda şans bulacaklar. Takımın bu sezonu iyi bir yerde bitireceğine inanıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adil Gevrek'in açıklaması
 DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-08 22:35:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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