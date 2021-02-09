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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor

İHA

Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor

Malatya’nın Akçadağ ilçe Belediye Başkanı Ali Kazgan, yatıımlarla Akçadağ’da değişim ve dönüşüm yaşandığın ıbelirterek, "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Akçadağ’ın yolu da önü de açık" dedi
Akçadağ’da ikinci dönemini geçiren Belediye Başkanı Ali Kazgan’la Akçadağ’daki değişim dönüşüm hız kesmeden sürüyor. Kırsal mahallelere gerçekleştirdiği ziyaretlerle sorunları yerinde inceleyip, tespitlerde bulunan Başkan Kazgan, Develi, Sarıhacı ve Yalınkaya Mahallelerini ziyaret ederek, mahalle muhtarları ile vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandığı ziyaretlerde konuşan Başkan Kazgan," Seçimlerin ardından çok fazla halkımızla iç içe olamadık bunun iki nedeni var; birincisi yapılandırdığımız 17 milyon TL tutarındaki borcun ödemesi sürüyordu bu kapsamda kuru kuruya ziyaret olmaz vatandaşlarımızın bir takım talep ve isteklerini yerine getirebileceğimiz bir noktaya gelelim ve pandemi süreci ile başlayan olağanüstü durum normale dönsün öyle ziyaretlerimize başlarız düşüncesiyle biraz ağırdan aldık. Çok şükür, hem borcumuz bitirdik, hem de ilçemizde korona virüs kaynaklı vaka sayısı sıfıra yakın bir noktaya indi. Geçtiğimiz aylarda başlamış olduğumuz kilit taş çalışmalarımızı 77 mahallemizde ayrım yapmadan hayata geçireceğiz. Mahalle muhtarlarımızla vatandaşlarımızla bir araya gelerek oluşturacağımız program dahilinde çalışmalarımız peyderpey gerçekleştireceğiz" dedi
İlçe ekonomisine doğrudan etki edecek istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra eğitim, kültürturizm gibi alanlarda gerçekleştirilen projelerle Akçadağ’ı bir cazibe merkezine dönüştüreceklerini kaydeden Başkan Kazgan," Eski devlet hastanemizde kendi öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz tekstil atölyesinde an itibariyle 160 kişiden fazla vatandaşımız evine ekmek götürüyor. Önümüzdeki günlerde atölyenin genişletilmesiyle birlikte bu sayı katlanarak artacak. Öte yandan Malatya mutfağının önemli unsurlarından biri olan ’Akçadağ Kömbesi’ için coğrafi işaret belgemizi aldık. Gençlerimiz, öğrencilerimizin eğitime katkıda bulunmak adına geniş bir kitap ve kaynağa sahip çok güzel bir kütüphaneyi ilçemize kazandırdık. Bahri Mahallesi’nde 20 dönüm arazi üzerinde yapımına başlanan ve 840 bin TL hibe desteği ile birlikte toplamda 5 milyon 400 bin TL’ye mal olan 1 MW gücündeki güneş enerji santralini tamamlayarak elektrik üretmeye başladık. Artık kendi elektriğini üreten bir Akçadağ var. Güneş elektrik santralinin ilçemiz ekonomisine çok ciddi katkıları olacak. Bu çalışmalarımızın beraberinde ’Levent Vadisi’ni’ bölgenin çekim merkezi haline getirmeye yönelik bir çok başlık altındaki projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Artık Akçadağ’ın yolu da açık önü açık" diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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