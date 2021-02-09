Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan tam destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan tam destek

İHA

Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan tam destek

Battalgazi’yi daha güzel ve yaşanabilir yarınlara hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılarak açılışını gerçekleştirdiği Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, ilçeye yapmayı hedeflediği projeler hakkında özel bir sunum yaptı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Tohma Köprüsü'nün açılış töreni için geçtiğimiz Cumartesi günü Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile özel bir görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Bakan Karaismailoğlu’na Battalgazi’ye kazandırdığı ve kazandıracağı prestij projeler hakkında sunum yapan Başkan Güder, Karayolları 81. Şube Şefliği’nin bulunduğu 14 dönümlük alanın kısa sürede Battalgazi Belediyesi’ne devrinin sağlanacağını belirtti. Başkan Güder, Hatunsuyu bölgesine yeni bir tüp geçit yapılması taleplerini Bakan Karaismailoğlu’na sunduklarını ve taleplerinin olumlu karşılandığını aktardı.

Başkan Güder: “En büyük yatırımlar AK Parti döneminde yapıldı”
Cumhuriyet döneminden bu yana en büyük yatırımların AK Parti hükümetleri döneminde yapıldığına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılarak açılışını gerçekleştirdiği Malatya’mızı kuzeye Sivas bölgesine bağlayan Tohma Köprüsü'nün açılışını yapmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ilimize geldi. Ziyaretlerinde hem köprümüzü açtılar hem de bir takım müjdeler bize sundular. Bundan bir ay öncede Doğu Anadolu bölgesini Malatya’mıza bağlayan Kömürhan Köprümüzün açılışını gerçekleştirmiştik. Cumhuriyet döneminden bu yana en büyük yatırımlar, AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Daha güçlü bir Türkiye’yi güzel yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm AK Parti ailesine canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İlçemizde iki yeni tüp geçit yapılacak”
Hatunsuyu bölgesinde bulunan tren köprüsüne yeni bir tüp geçitin yapılacağı müjdesini veren Başkan Güder, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi bölgemizde bulunan Hatunsuyu’na yeni tüp geçitin yapılması talebimizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ilettik. Şuan kullanılan köprümüz dar olduğu için sıkıntılı zamanlarda o köprüden geçişler zor oluyordu. Önümüzdeki günlerde yeni tüp geçişimizi yaparak, bölgemizin istifadesine sunacağız. Malumunuz Eskimalatya’da Alacakapı Mahallesi’nden başlayarak Hasırcı ve Turgut Özal Üniversitesi okullar bölgesini kapsayacak yerde de, yol ağı genişleme çalışması yapılarak hizmete sunulmuştu. Yine orada da tren geçidimizin olduğu yerde, dar alan sıkıntımız vardı. Araçlar geçerken sorunlar yaşıyordu ve kazalar oluyordu. İnşallah oradaki tüp geçitte kısa sürede yapılarak, bölgenin istifadesine sunulacak” ifadelerini kullandı.

“Trafik sorunu çözüme kavuşacak”
Kuzey Çevre yolu ile Malatya trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını ifade eden Başkan Güder, “Kuzey çevre yolu ile alakalı olarak ta sayın bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde 2021 yılı içerisinde Malatya’dan Eskimalatya’ya kadar giden yol ağını içine alacak şekilde gelmiş olacak. Biz, Eskimalatya yolu ile Sivas yolu arasındaki çevre yolunun biran önce açılması durumunda şehir içi trafik sorunun azalacağını ifade etmiştik. Bu çalışma Malatya’mız trafiği açısından oldukça elzem bir çalışma. Malum şehir içi trafiğinin rahatlatılması için birçok özel projeye ihtiyaç var. Eskimalatya yolundaki proje tamamlandığı taktirde trafiğin oldukça rahatlayacağına inancımızı tekrarladık. Bu yılsonunda inşallah o bölge trafiğe açılmış olacak. Bu yol Kuzey çevre yoluna bağlanmasıyla konu büyük ölçüde tamamlanacaktır. Bilindiği gibi Battalgazi bölgemizde Büyükşehir Belediye’mizin çalışmaları vardı. İnşallah Mart ayı içerisinde köprülü bir kavşak
yapılarak, kuzey kuşak yolu da 2021’de Malatya’mızın ve Battalgazi’mizin hizmetine sunulmuş olacak. Battalgazi şehrimizin merkezi. Bu kuşak yollarının yapılmasıyla şehir içinde yaşanan trafik sorunu önemli ölçüde çözülmüş olacak” şeklinde konuştu.

“Battalgazi’mize modern bir nikah sarayı kazandıracağız”
Karayolları 81. Şube Şefliği’nin bulunduğu 14 dönümlük alanın kısa sürede Battalgazi Belediyesi’ne devrini sağlayacaklarını ve o alana içerisine otoparklar alanlarının da bulunduğu modern bir nikah sarayı kazandıracaklarını vurgulayan Güder, “Daha öncede 91. Karayolları Şube şefliğinin bulunduğu alanın Belediyemize devredilmesini talep etmiştik. Bakanımızda talebimizin uygun olduğunu bizlere aktardı. Gerekli alt yapıyı sağladık. Karayolları Genel Müdürlüğü ile son aşamalara geldik ve Ankara’da detaylarını konuşacağız. Tavşantepe mevkiinde yapılması düşünülen projede, müştemilatın bir kısmının Battalgazi Belediyemiz tarafından yapılarak hayata geçirilmesi için Bakanımıza sunum yaptık. Yaptığımız sunum sonrası bakanımız konuya oldukça olumlu yaklaşmıştır. Karayolları 81. Şube Şefliği’nin bulunduğu 14 dönümlük alanın kısa sürede devrini alarak, altında 2 katlı otoparkın ve sosyal donatı alanlarının da yer alacağı modern bir nikah sarayı yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor
YEREL HABERLER Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor
Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var
YEREL HABERLER Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var
Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü
Hamza Hamzaoğlu: "Son vuruşlarda etkili olamadık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Son vuruşlarda etkili olamadık"
Abdullah Avcı: “İyi bir ivme yakaladık”
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: “İyi bir ivme yakaladık”
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Gevrek: “Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor”
YEREL HABERLER Gevrek: “Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor”
Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç ...
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 0-2
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 0-2
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk ...
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (FOTOĞRAFLAR)
Milletvekillerinden ilçe ziyaretleri
YEREL HABERLER Milletvekillerinden ilçe ziyaretleri
Rektör Karabulut’tan uluslararası hedef
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan uluslararası hedef
Malatya’da kaçakçılığa geçit yok
YEREL HABERLER Malatya’da kaçakçılığa geçit yok
Başkan Çınar, temizlik personeliyle bir araya geldi Çınar: “Temizlik hizmetlerindeki başarı çıtamızı daha iyi seviyeye çıkartacağız”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, temizlik personeliyle bir araya ...
Malatya’da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’da FETÖ operasyonunda 3 tutuklama
Malatya Büyükşehir’den hijyen çalışması Cadde ve kaldırımlar deterjanlı sularla yıkandı
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’den hijyen çalışması Cadde ve ...
Malatya’da küçükbaş hayvan yetiştiricileri eğitiliyor
YEREL HABERLER Malatya’da küçükbaş hayvan yetiştiricileri eğitiliyor
3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
Lisanslı depo inşaatında son aşamaya gelindi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: "300 milyonluk katma değeri 1.5 milyar dolara çıkarmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Lisanslı depo inşaatında son aşamaya gelindi Malatya ...
Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı
8 sokak köpeğinin kadına saldırması kamerada
YEREL HABERLER 8 sokak köpeğinin kadına saldırması kamerada