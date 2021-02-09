AK Parti Malatya Gençlik kollarında seçim heyecanı

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya Gençlik Kolları seçimi 12 Şubat Cuma günü yapılacak.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongremize tüm halkımız davetlidir” dedi. Cuma günü Merkez Kapalı Spor Salonu'nda saat 13,30'da başlayacak olan AK Parti Malatya Gençlik Kolları seçimine Erdoğan video online konferans olarak katılacak. AK Parti Malatya Gençlik Kolları seçiminde Sinan Özhüsrev tek aday olacak katılacak.

AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, AK Parti Malatya il yönetimine seçilmesi nedeniyle görevi bırakmıştı.

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