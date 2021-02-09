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IPARD 10’uncu çağrı ile Malatya’ya 200 milyon TL’lik destek sağlanacak

İHA

IPARD 10’uncu çağrı ile Malatya’ya 200 milyon TL’lik destek sağlanacak

TKDK Malatya İl Koordinatörlüğünü ziyaret eden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, IPARD 10’uncu çağrı ilanı ile Malatya’da yaklaşık 200 milyon TL’lik destek sağlanacağını ifade etti.
Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Tunç’u ziyaret ederek IPARD 10’uncu çağrısı üzerine istişarelerde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Borsa ile birlikte şuana kadar güzel çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “Bizler göreve geldiğimizden beri borsamızla ortaklaşa çalışmaktayız. Bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi
Borsa Başkanı Ramazan Özcan ise TKDK’nın Malatya’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik önemli destekler sunduğunu belirterek Murat Tunç ve ekinine teşekkür etti. TKDK tarafından ilana çıkılan IPARD 10’uncu çağrısı ile tarım ve hayvancılık da hizmet veren yatırımcılara önemli destekler verileceğini hatırlatan Özcan, “Mart ayının sonuna doğru bu ilan sona erecek. Tekrar buradan yatırımcı kardeşlerimize çağrıda bulunuyoruz. Gerek tarımda ilgili gerekse de hayvancılıkla ilgili yatırım yapacakların en kısa sürede başvurularını yapmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.
Ticaret Borsası olarak TKDK ile yakın ilişki içerisinde olduklarının da altını çizen Özcan, “Çünkü her ikimizde tarımsal faaliyetler alanında birlikte hizmet veriyoruz. Özellikle kuru kayısı işletmesi ve fabrikalarının da son derece modern hizmet vermesi adına TKDK tarafından sağlanan destekler çok önemli. Bugün Malatya’da kurulduğu günden bugüne kadar 500 milyon yatırım gerçekleştirilmiş durumda. İnşallah 1 milyar 125 milyon olan 10’uncu IPARD çağrısında da Malatya’ya ayrılan 200 milyon TL’ civarında destek ile önemli yatırımlar şehrimize kazandırılır. Son dönemde Covid19 döneminde dünya yeniden tarımı keşfetti ve tarımın ne kadar kıymetli olduğunun farkına vardı. Ve bu alanda ciddi yatırımlar yapılıyor” diye konuştu.

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