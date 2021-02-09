Türkçe Öğretimi Sertifika programı online olarak düzenlendi

Malatya İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) bünyesinde 7’ncisi düzenlenen Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı, pandemi koşulları gereği bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi’nde 25 Ocak 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenen programda yurt içi ve yurt dışından 50 katılımcı yer aldı. Program, İnönü Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. İlhan Erdem’in katıldığı açılış oturumu ile başladı.

Programda, İnönü Üniversitesi Türkçe Öğretimi Araştırma Uygulama Merkezi akademik kadrosunun yanı sıra Türkiye’nin önde gelen kurumlarının yöneticileri ve alan uzmanları çeşitli dersler verdi.

İnönü Üniversitesi TÖMER Müdürü Prof. Dr. İlhan Erdem, sertifika programı ile ilgili, “İnönü TÖMER, üniversitemizin misyon ve vizyonuna uygun bir şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. İnönü TÖMER, yabancılara Türkçe öğretirken aynı zamanda bu alanın gelişmesi için araştırma ve uygulama çalışmalarına da devam etmektedir. Üniversitemiz bugün yabancı uyruklu öğrenci saysında önemli bir noktaya gelmiştir. Bunun artırlması için de çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitemizi dünyada talep gören bir yapıya dönüştürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Türkçe, dünyada yabancı dil olarak öğrenilen 5. dil konumuna geldi”

Türkçe’nin dünyada yabancı dil olarak öğrenilen 5. dil konumuna geldiğine dikkat çeken Erdem, “Türkiye’nin ekonomik, siyasi, kültürel gelişmişliğine paralel olarak Türkçe öğrenimi de talep gören bir alan haline gelmiştir. Bugün devletimizin önemli kurumları, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve üniversitlerin TÖMER’leri yurt içi ve dışında Türkçe öğreten veya Türkçenin öğretimine aracılık eden kurumlardır. Yaptığımız bu sertifika programıyla yabancı dil olarak Türkçenin nasıl öğretileceği üzerinde durulmuştur. Bunun için yukarıda bahsedilen kurumlardan ve alanında uzman akademisyenlerden destek alınarak bu kurs düzenlenmiştir. Yurt içi ve dışından katılımcıların olduğu kursun teorik bölümü tamamlanmıştır. Uygulaması da bahar döneminde yapılacaktır. Oldukça verimli geçen sertifika programlarını devam ettireceğiz. Özellikle öğretmenlerimizin de faydalanabilmesi için her yılın şubat ayındaki sömestr tatilinde bu kursu düzenliyoruz. Gelecek yıllarda da aynı takvimde düzenlenecekti” şeklinde konuştu.

Kurs takvimine göre, kursiyerlerin uygulama dersleri de bittikten sonra düzenlenecek bir törenle sertifika alanlara belgeleri verilecek.

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