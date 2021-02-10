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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ofis ile gençlere sosyal iş birliği imkanı

İHA

Üniversitede gençlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir mekanda açılacak olan ofis ile gençler, kültür, sanat, spor ve eğitim işbirliği ile bir araya gelecek.

Ofis ile gençlere sosyal iş birliği imkanı

Üniversitede gençlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir mekanda açılacak olan ofis ile gençler, kültür, sanat, spor ve eğitim işbirliği ile bir araya gelecek.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi arasında Genç Ofis kurulmasını da içeren, kültür, sanat, spor ve eğitim işbirliği protokolü imzalandı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan tarafından imzalanan protokol, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi Öğrencilerinin, Üniversite akademik ve idari personelinin eğitsel kültürel gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi, gençlerin yüksek öğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel kapasite gelişimlerine katkı sağlanması yönünde işbirliğinin artırması ve desteklenmesi amacıyla İnönü Üniversitesi merkez yerleşkesinde öncelikle bir genç ofis açılması amaçlanıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, protokol programında yaptığı konuşmada, gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmayı, gençleri sosyal kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmeyi amaçlayan Genç Ofislerle Bakanlığın üniversiteli gençlere daha çabuk ulaşmayı hedeflediğini belirterek, iş birliği protokolünün gençlere hayırlı olması temennisinde bulundu. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise imzalanan bu protokolle üniversite öğrencilerinin, kültürel gönüllülük ve sportif faaliyetlerden daha fazla yararlanması imkanının sağlandığını bildirip, sosyal sorumluluk ve gönüllülük alanında iki kurumun güç birliği yapmış olmalarının, Üniversite öğrenimi gören gençler için önemli olduğunu vurguladı.
Üniversitede gençlerin rahatlıkla ulaşabileceği bir mekanda açılacak olan genç ofis, üniversite öğrencileri için güzel vakit geçirebilecekleri ferah ve farklı bir mekan olarak hizmet verecek.

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