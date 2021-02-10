Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi Malatya, kök hücre ve kemik iliği naklinde Türkiye’de açık ara önde Rektör Kızılay: "Yeni açtığımız merkez ile artık açık ara birinci sırayı devam ettireceğiz"

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde bulunan Onkoloji Hastanesinde 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye’de kamu ve üniversite hastaneleri arasında 3 yıldır birinci olduklarını söyleyerek başarıda emeği olan tüm doktor ve sağlık çalışanlarını kutladı.

Karaciğer naklinde dünya ikincisi olan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, kök hücre ve kemik iliği naklinde de 3 yıldır Türkiye’de açık ara birincilik ipini göğüslüyor. Merkez bünyesinde geçtiğimiz Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı 217 yataklı Onkoloji Hastanesinde yer alan kök hücre ve kemik iliği merkezinde önceki gün 1001’inci nakil de başarıyla gerçekleştirildi.

Merkezdeki başarı ise İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve bölüm doktorlarının katılımı ile pasta kesimi yapılarak kutlandı. Üzerinde ‘Bin bir kere Maşallah’ yazan kutlama pastasını kesen Rektör Kızılay, Türkiye’de kök hücre ve kemik iliği naklinde hastanelerinin bin nakli geride bırakarak büyük bir başarıya ulaştığını söyledi.

2018 yılında 500’üncü kök hücre naklini Kore Gazisi bir hastaya yaptıklarını anımsatan Kızılay, bugün ise 3 yıl sonra 1001’inci nakli gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Bunun 52’inin çocuk hasta diğerlerinin ise erişkin hastalara nakledildiğini ifade eden Kızılay, “Türkiye’nin en büyük kök hücre ve kemik iliği merkezimiz 25 Ekim’den itibaren Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açıldı. Merkezimiz Türkiye’nin en büyük merkezi konumunda yer almaktadır” dedi.

Geride kalan 2020 yılında korona virüs salgınına rağmen 178 erişkin hastaya nakil gerçekleştirdiklerini ifade eden Kızılay, “Son 3 yılda kamu hastaneleri, üniversite hastaneler içerisinde Türkiye’de birinciyiz. Yeni açtığımız merkez ile de artık açık ara birinci sırayı devam ettireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kök hücre ve kemik iliği naklinin kan kanseri ve önemli kan hastalıklarının tedavisinde kesin bir başarılı metodu olduğunu da kaydeden Rektör Kızılay, “Üniversitemizde bunu başarı ile uygulayan hem erişkin hem de çocuk Hematoloji Bölümü hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onkoloji Hastanemiz büyük başarılara imza atarak yoluna devam ediyor” diye konuştu.

1001’inci nakil için düzenlenen pasta kesim törenine Rektör Kızılay’ın yanı sıra Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ile bölüm doktorları ve sağlık çalışanları katıldı.

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