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Malatya'da 1001'inci kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı

DHA

Malatya'da 1001'inci kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesindeki Onkoloji Hastanesi'nde 1001'inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi. 
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde geçen yıl Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 217 yataklı Onkoloji Hastanesi'nde yer alan kök hücre ve kemik iliği merkezinde önceki gün 1001'inci nakil de başarıyla gerçekleştirildi. 1001'inci nakil için düzenlenen pasta kesim törenine İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın yanı sıra Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ile bölüm doktorları ve sağlık çalışanları katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve bölüm doktorlarının katılımı ile pasta kesildi. Üzerinde 'Bin bir kere Maşallah' yazan kutlama pastasını kesen Prof. Dr. Kızılay, Türkiye'de kök hücre ve kemik iliği naklinde hastanelerinin bin nakli geride bırakarak büyük bir başarıya ulaştığını söyledi.
2018 yılında 500'üncü kök hücre naklini Kore Gazisi bir hastaya yaptıklarını anımsatan Prof. Dr. Kızılay, bugün ise 3 yıl sonra 1001'inci nakli gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bunun 52´sinin çocuk hastalara nakledildiğini belirten Kızılay, "Türkiye´nin en büyük kök hücre ve kemik iliği merkezimiz 25 Ekim´den itibaren Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açıldı. Merkezimiz Türkiye´nin en büyük merkezi konumunda yer almaktadır" diye konuştu.
Geride kalan 2020 yılında koronavirüs salgınına rağmen 178 erişkin hastaya nakil gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Kızılay, "Son 3 yılda kamu hastaneleri, üniversite hastaneler içerisinde Türkiye'de birinciyiz. Yeni açtığımız merkez ile de artık açık ara birinci sırayı devam ettireceğiz" dedi.
Kök hücre ve kemik iliği naklinin kan kanseri ve önemli kan hastalıklarının tedavisinde kesin bir başarılı metodu olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Kızılay, "Üniversitemizde bunu başarı ile uygulayan hem erişkin hem de çocuk Hematoloji Bölümü hocalarımıza teşekkür ediyorum. Onkoloji Hastanemiz büyük başarılara imza atarak yoluna devam ediyor" şeklinde konuştuDHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-10 13:38:56

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