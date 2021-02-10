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Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ediyor Güder: “Battalgazi’mizi geleceğe taşımak bizim görevimizdir”

İHA

Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ediyor Güder: “Battalgazi’mizi geleceğe taşımak bizim görevimizdir”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ankara’da ki temasları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunarak, Battalgazi’de hayata geçirdiği prestij projeleri ve hedeflenen yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Güder, “Battalgazi’mizin sadece bugününü değil, yarınını da düşünerek hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar, AK Parti Genel Başkan YardımcısıYerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, AK Parti Genel Merkez Başkan YardımcısıTeşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti MKYK ÜyesiGenel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Büyük, İller Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Onuray Gözütok ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahçe Bitkileri Araştırma Daire Başkanı Gökhan Kızılcı’yı makamında ziyaret etti.
Battalgazi’de hayata geçirdiği vizyonel ve prestij yatırımlar hakkında Başkan Vekili Kurtulmuş, Özel Kalem Müdürü Kaynar, Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki, Teşkilat Başkanı Kandemir, Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Gürgen, Teşkilat Başkan Yardımcısı Bulut ve Dalkılıç’a bilgiler veren Başkan Güder, Derme Deresi Islah Projesi başta olmak üzere önümüzdeki aylarda başlayacak olan Kentsel dönüşüm çalışmaları ve Battalgazi’yi gelece taşıyacak vizyon projeler hakkında da bir dosya sunumu gerçekleştirdi.

Başkan Güder: “Milletimize hizmetkar olmak bizim görevimizdir”
Hizmetlerini ilk gün ki aşkla sürdürdüklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve milletten aldığımız güçle Battalgazi’yi yepyeni bir çehreye kavuşturmak için hizmetlerimizi ilk günkü heyecan ve aşkla sürdürüyoruz. Battalgazi’mizi mazisine layık bir geleceğe hazırlama noktasında gerek kültürel, gerek sosyal, gerekse alt ve üst yapı noktalarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar bölgemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları bir bir hayata geçiriyoruz. Bizler Battalgazili hemşerilerimizi seviyoruz. Milletimize vermiş olduğumuz sözlerimiz var. Hemşerilerimizin taleplerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz hizmet etmeyi kendimize her daim şiar edindik. Hizmet anlayışımızın yanında sosyal ve gönül belediyeciliğini de etkin bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bundan sonra da aynı ruh, aynı heyecanla, aynı coşkuyla vatandaşlarımızın çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz. İlçemizin sadece bugününü değil, yarınını da düşünerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Malumunuz üzere yaşadığımız pandemi tüm dünyayı etkilediği gibi bizimde hizmetlerimizi aksattı ama biz durmadık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmet anlayışından aldığımız güç ve ilhamla birlikte Battalgazi’mizin geleceğine yönelik yeni eserler, yeni yatırımlar kazandırmak adına yoğun bir dönemden geçiyoruz. İlk gün ki aşkla hizmetlerimize ve yatırımlarımıza devam ederek, projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yöneticiler, yönetilenlere hizmetkar olmak zorundadır. Efendilik yapanların bizin aramızda işi yoktur. 5 bin yıllık tarihi içinde barındıran bu ilçeyi, geleceğe taşımak bizim görevimizdir. Hem insanı hem tabiatıyla göze çarpan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için milletimize yakışacak hizmetleri yapmak adına gece gündüz çalışıyoruz. Bugünde bir takım ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bizleri samimi ve güzel bir ortamda ağırlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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