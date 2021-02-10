İnşaat sektörü zor günler geçiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnşaat sektörü zor günler geçiriyor

İHA

İnşaat sektörü zor günler geçiriyor

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, pandemi sürecinde ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bu günlerde inşaat sektöründe de zorluklar yaşamaktayız. Bu sıkıntıların başında inşaat malzemelerine gelen zamlar ve fiyat artışı var” dedi.
Kısa adı MİMDER olan Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği’nde, 2021 yılı İnşaat Sektörü İstişare Toplantısı düzenlendi. Programda konuşan MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yaşanan pandemi nedeniyle ülke olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini belirterek “Bu günlerde inşaat sektöründe de zorluklar yaşamaktayız. Bu sıkıntıların başında inşaat malzemelerine gelen zamlar ve fiyat artışı var. Bu fiyat artışları maalesef inşaat sektörünü zor duruma sokmuş, kentsel dönüşümü yavaşlatmış, dolayısıyla vatandaşlara da yansımaktadır” dedi.
Dernek olarak kentsel dönüşüme önem verdiklerini dile getiren Bülbüloğlu, “Deprem coğrafyasında yer alan bir ülkede yaşıyoruz. 7 milyona yakın kentsel dönüşüme uğraması gereken yapı stokumuz var. Bunların dönüşümünün yapılması açısından kentsel dönüşüm anlamında 6306 sayılı kanun çerçevesinde gerekli eklemelerin yapılması gerektiğini hem basın yoluyla hem de sosyal medya yoluyla dile getiriyoruz. Ayrıca malzeme üreticilerinin maalesef döviz kurunu bahane ederek yüzde 50 ile yüzde 200 arasında yaptıkları zamlar neticesinde bugün sektörde büyük bir sıkıntı yaşamaktadır” ifadelerine yer verdi.
Bu durumun siyaset üstü bir durum olduğunu ve sadece müteahhitleri ilgilendiren bir sıkıntı olmadığını da dile getiren Bülbüloğlu, “Üreticiden tüketiciye hepimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bizler MİMDER çatısı altında elimizden geldiğince Malatya için çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Bunda en önemli görev dernek olarak bize düşmektedir. Belediyelerimiz ile yerel yöneticilerimiz ile hükümetimizle iş birliği içerisinde daha iyi işler yapacağımızdan hiç şüphe yok. Ancak saydığımız bu konularda tabi ki yerel yönetimlerimizin desteğini her zaman beklemekteyiz. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık, inşallah bu konuda netice alacağız” diye konuştu.
Programda ayrıca önceki dönemde dernek başkanlığı görevini yapan Mustafa Kırteke ile Mustafa Duyar’a da emeklerinden dolayı Başkan Mehmet Bülbüloğlu tarafından teşekkür plaketi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ediyor Güder: “Battalgazi’mizi geleceğe taşımak bizim görevimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ...
Malatya'da 'Girift' dizininin çekimleri başladı
YEREL HABERLER Malatya'da 'Girift' dizininin çekimleri başladı
Kalp krizi geçiren kadın helikopter ile hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren kadın helikopter ile hastaneye ...
Malatya'da 1001'inci kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 1001'inci kök hücre ve kemik iliği nakli ...
Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi Malatya, kök hücre ve kemik iliği naklinde Türkiye’de açık ara önde Rektör Kızılay: "Yeni açtığımız merkez ile artık açık ara birinci sırayı devam ettireceğiz"
YEREL HABERLER Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli ...
Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım
YEREL HABERLER Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım
Doğanşehir'de kan bağış rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Doğanşehir'de kan bağış rekoru kırıldı
Ofis ile gençlere sosyal iş birliği imkanı
YEREL HABERLER Ofis ile gençlere sosyal iş birliği imkanı
Hekimhan’ın yeni Emniyet Müdürü Ercan göreve başladı
YEREL HABERLER Hekimhan’ın yeni Emniyet Müdürü Ercan göreve başladı
Türkçe Öğretimi Sertifika programı online olarak düzenlendi
YEREL HABERLER Türkçe Öğretimi Sertifika programı online olarak ...
IPARD 10’uncu çağrı ile Malatya’ya 200 milyon TL’lik destek sağlanacak
YEREL HABERLER IPARD 10’uncu çağrı ile Malatya’ya 200 milyon TL’lik ...
ASRİAD’tan ticaret rekoru
YEREL HABERLER ASRİAD’tan ticaret rekoru
AK Parti Malatya Gençlik kollarında seçim heyecanı
YEREL HABERLER AK Parti Malatya Gençlik kollarında seçim heyecanı
Başkan Çınar, Ünal’ı ziyaret etti Çınar: “Misafirperverliği için Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ederim”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Ünal’ı ziyaret etti Çınar: ...
Kaçak kazıya 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak kazıya 5 gözaltı
Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan tam destek
YEREL HABERLER Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan ...
Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor
YEREL HABERLER Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor
Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var
YEREL HABERLER Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var
Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü
Hamza Hamzaoğlu: "Son vuruşlarda etkili olamadık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Son vuruşlarda etkili olamadık"
Abdullah Avcı: “İyi bir ivme yakaladık”
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: “İyi bir ivme yakaladık”
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Gevrek: “Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor”
YEREL HABERLER Gevrek: “Bazen kısmetsizlik, şansızlık oluyor”
Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü