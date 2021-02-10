Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği yapıyor Işık: “Yeşilyurt, her yönüyle etkileyici bir ilçe”

İHA

Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği yapıyor Işık: “Yeşilyurt, her yönüyle etkileyici bir ilçe”

Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yeşilyurt’un farklı noktalarında ve Tarihi Yeşilyurt Konaklarında çekimleri devam eden ‘Gırift’ dizisinde rol alan ünlü sanatçılar, bölgenin sosyal ve kültürel zenginliklerini yansıtan konakları ve müzelerini gezip, yöresel yemeklerini tattılar.
Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon projeleriyle tarihsel hüviyetine yeniden kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konakları bu kez ‘Gırift’ isimli polisiye diziye ev sahipliği yapıyor.
Bugüne kadar komedi ve dram anlamında birçok sinema ve dizi setini ağırlayan Tarihi Yeşilyurt Konaklarında çekimleri devam eden ‘Gırift’ dizinde rol alan ünlü sanatçılar ve set ekibi, geleneksel motiflerle iç ve dış tasarımı yapılan Tarihi Yeşilyurt Konaklarının huzur veren atmosferinde çekimlerini yapıyorlar.
Yapımcı ve yönetmenliğini Malatya’lı Haydar Işık’ın yaptığı ‘Gırift’ dizisinde; Selahattin Taşdöğen, Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Ayşin,Cahit Kaşıkçılar,Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş,Methista Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik rol alıyor.
Yoğun bir tempoda devam eden çekimler sırasında fırsat buldukça Çırmıhtı’nın caddeleri ve sokaklarını gezip, yöresel lezzetlerin tadına bakan ünlü sanatçılar, Yeşilyurt Belediyesinin daveti üzerine Gastronomi Konağı, Kent Belleği Müzesi, Kahve Konağı, Butik Otel ile Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifine tahsis edilen mekanı gezerek, sergilenen nostaljik ürünlerden yapılan faaliyetlere kadar turizme yönelik tüm faaliyetler hakkında bilgiler aldılar.
Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi üyeleri tarafından yapılan yöresel yemekler ve tatlıların yer aldığı akşam yemeğine katılan sanatçılar, hem misafirperverlikleri hem de yemek ikramlarından dolayı bayanlara teşekkürlerini sundular.
Birbirinden değerli nostaljik meteryaller ve objelerin yer aldığı konaklara ve müzelere olan hayranlıklarını dile getiren sanatçılar, Kahve Konağında ikram edilen kayısı çekirdeğinden yapılan özel kahveyi ise çok beğendiklerini ifade edip, yapılan yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediyesini tebrik ettiler.
Yeşilyurt Belediyesinin sanatsal çalışmalara verdiği önem ve katkıyı takdirle karşıladıklarını ifade eden YapımcıYönetmen Haydar Işık, “ Yeşilyurt Belediyesinin daveti üzerine Tarihi Yeşilyurt Konaklarını ve müzeleri gezdik, açıkçası hayran kaldık, muhteşem bir restorasyon projesinin uygulanması hepimizi ziyadesiyle mutlu etti. Konaklarda girişimci kadınların el emeği göz nuru eserlerini hem tanıtacakları hem de satacakları bir mekanın tahsis edilmiş olması da ayrı bir güzellik bana kalırsa, ablalarımız bizi çok güzel misafir ettiler, çok güzel ikramlarda bulundular. Ablalarımızın hepsi birer kahramandır, ellerine sağlık. Memleketimizde kadına verilen değerin artmış olması bizi mutlu ediyor. Bununla birlikte Malatya’nın unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerinin buradaki faaliyetlerle yaşatılıyor olması da takdir edilmesi gereken bir durumdur. Restorasyon projeleriyle tarihsel kimliğine yeniden kavuşan konaklarımız ve birbirinden değerli nostaljik eşyaların sergilendiği müzelere ise hayran kaldık.
Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile burada emek ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
Ünlü Sanatçı Selahattin Taşdöğen ise yöresel lezzetlerin ve konakların tanıtılmasına büyük önem veren Yeşilyurt Belediyesini tebrik ederken, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve ekiplerini canı gönülden kutlarım, burada muhteşem bir çalışma yapıldığını gördük. Buranın daha önceki harabe halini gören birisi olarak yapılan dönüşüm projelerini takdirle karşılıyorum. Buradaki ablalarımızın hünerli ellerinden çıkan kiraz yaprağı sarma köftesi gibi lezzetli bir yemeği yedik, tadı muhteşemdi. İlk defa bu yemeği tatma fırsatı yakaladım, gerçekten efsane bir yemek. Yeşilyurt’a gelip bu yemeği yerinde tatmayı herkese tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.
Dizinin başrol oyuncularından Ümit Acar da, “ Yönetmenimiz Haydar Işık ve diğer sanatçı arkadaşlarımızın düşüncelerine aynen katılıyorum. Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifinde görev yapan hanım kardeşlerimizin yürekten ve içten tebessümleri var ki o güzellikleri yaptıkları yemeklere yansıyor. Kendilerine misafirperverlikleri ve ikramlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesinin restorasyon projelerini de çok beğendim, konaklar ve müzelerin gerek tasarımları gerekse de özel alanlarda sergilenen bölgeye özgü nostaljik eşyalar görülmeye değer. Emeği geçenleri kutlarım.” diye konuştu.
Malatya’da 40 yıl önce askerlik görevini ifa ettiğini söyleyen sanatçı Cahit Kaşıkçılar ise, "Malatya’yı o günden bugüne inanılmaz değişmiş ve gelişmiş olarak gördüm. Bugünde çekim arasında ablalarımızın daveti üzerine buraya gelip yöresel lezzetlerden tattık, her yemek ve tatlı ayrı bir lezzet, tadı hala damağımda, çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yeşilyurt Belediyesine ve mahalle sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sunan sanatçı Ayberk Yılmaz, “ Dizinin çekimleri devam ederken bizlerde çekim aralarında gelen davetlere icabet ediyoruz. Konakları ve müzeleri gezdik, çok beğendim muhteşem olmuş. Ablalarımızın yaptıkları yemekler ise tek kelimeyle mükemmel, abartmak adına söylemiyorum ama her biri ayrı bir lezzet ve ayrı bir tat.Başka bir yerde bu lezzetleri bulacağıma inanmıyorum. Gösterilen misafirperverlik ve ikramlardan dolayı teşekkürlerimi sunarım. Buraya gelmemize vesile olan Haydar Işık Hocamıza ve katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Belediyesine ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt’ta ki konaklara, müzelere ve yapılan ikramlara hayran kaldığını söyleyen sanatçı Burhan Çelik, “ Tarihi bölgelerin yeniden ayağa kalkması, yöresel lezzetlerin hak ettiği değeri görmesi adına Yeşilyurt Belediyesi muhteşem bir proje uygulamış bu bölgede. Ben bu yaşıma geldim böyle güzel lezzetler tatmadım, ablalarımızın ellerine sağlık. Yemek ve tatlılar damakta muhteşem bir tat bırakıyor, mideyi rahatsız etmiyor. Herkesin bu yemekleri yerinde tatmasını tavsiye ediyorum. Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Yeşilyurt Belediyesine bu imkanları sağladığı için de ayrıca teşekkürlerimi gönderiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi
YEREL HABERLER Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
YEREL HABERLER İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ediyor Güder: “Battalgazi’mizi geleceğe taşımak bizim görevimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ...
Malatya'da 'Girift' dizininin çekimleri başladı
YEREL HABERLER Malatya'da 'Girift' dizininin çekimleri başladı
Kalp krizi geçiren kadın helikopter ile hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren kadın helikopter ile hastaneye ...
Malatya'da 1001'inci kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 1001'inci kök hücre ve kemik iliği nakli ...
Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi Malatya, kök hücre ve kemik iliği naklinde Türkiye’de açık ara önde Rektör Kızılay: "Yeni açtığımız merkez ile artık açık ara birinci sırayı devam ettireceğiz"
YEREL HABERLER Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli ...
Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım
YEREL HABERLER Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım
Doğanşehir'de kan bağış rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Doğanşehir'de kan bağış rekoru kırıldı
Ofis ile gençlere sosyal iş birliği imkanı
YEREL HABERLER Ofis ile gençlere sosyal iş birliği imkanı
Hekimhan’ın yeni Emniyet Müdürü Ercan göreve başladı
YEREL HABERLER Hekimhan’ın yeni Emniyet Müdürü Ercan göreve başladı
Türkçe Öğretimi Sertifika programı online olarak düzenlendi
YEREL HABERLER Türkçe Öğretimi Sertifika programı online olarak ...
IPARD 10’uncu çağrı ile Malatya’ya 200 milyon TL’lik destek sağlanacak
YEREL HABERLER IPARD 10’uncu çağrı ile Malatya’ya 200 milyon TL’lik ...
ASRİAD’tan ticaret rekoru
YEREL HABERLER ASRİAD’tan ticaret rekoru
AK Parti Malatya Gençlik kollarında seçim heyecanı
YEREL HABERLER AK Parti Malatya Gençlik kollarında seçim heyecanı
Başkan Çınar, Ünal’ı ziyaret etti Çınar: “Misafirperverliği için Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ederim”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Ünal’ı ziyaret etti Çınar: ...
Kaçak kazıya 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak kazıya 5 gözaltı
Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan tam destek
YEREL HABERLER Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan ...
Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor
YEREL HABERLER Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor
Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var
YEREL HABERLER Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var
Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü
Hamza Hamzaoğlu: "Son vuruşlarda etkili olamadık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Son vuruşlarda etkili olamadık"
Abdullah Avcı: “İyi bir ivme yakaladık”
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: “İyi bir ivme yakaladık”
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ardından