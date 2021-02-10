Yeni Malatyaspor Antalya’da kampa giriyor

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Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Yeni Malatyaspor, maç öncesi yarın Antalya’da 2 günlük kampa girecek.

Ligde geride kalan haftada sahasında Trabzonspor’a 20 yenilen Malatya temsilcisinin, 2 günlük iznin ardından 11 Şubat’ta Antalya’da toplanarak ligin 25. haftasında oynanacak Antalyaspor maçına kadar kampa gireceği açıklandı.

Karşılaşma ise 15 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Antalya Stadyumunda oynanacak.

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