Malatya Büyükşehir akülü engelli araçların tamirini yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya Büyükşehir akülü engelli araçların tamirini yapıyor

İHA

Malatya Büyükşehir akülü engelli araçların tamirini yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından engelli vatandaşların akülü araçlarının tamiri için kurulan engelli araç tamir ve bakım atölyesinde engelli vatandaşların kullandıkları araçların tamir, bakım ve onarımı yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, oluşturulan engelli araç tamir atölyesi çalışmaları hakkında bilgi vererek, engelli araç tamir atölyesi biriminin Türkiye’de çok az rastlanan bir hizmet olduğunu söyledi. Bu tarz projeleri daha da ileriye taşımak ve büyütmek istediklerini ifade eden Mustafa Katipoğlu, “Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak birçok faaliyetimiz var. Engelli koordinasyon merkezimizde çok amaçlı işler yapılmaktadır. Engelli kardeşlerimiz o bireylerin ihtiyaçlarını giderme amacıyla sosyal açıdan olsun, kültürel açıdan olsun birçok faaliyette bulunuyoruz. Şuanda önünde bulunduğumuz engelli araç tamir atölyemiz yine bunlardan bir tanesi. Çok önemli bir hizmet olarak görüyoruz. Türkiye’de çok az rastlanan bir hizmet bu. Biz, bu hizmetimizi daha da ileriye götürerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında mevcut atölyemizi daha da büyüteceğiz. Sadece Malatya değil, Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz proje dâhilinde, ajansa bağlı olan Elazığ, Tunceli ve Bingöl illeri ile birlikte doğu Anadolu Bölgesi ve yakın illerimizde engeli vatandaşlarımızın araçlarını tamir etme noktasında alanımız daha da genişletmiş bulunmaktayız. Yakın bir zamanda faaliyetlerimiz daha ilerleyecek. Buradaki arkadaşlarımız aracı bozulan engelli vatandaşlarımızın araçlarıyla bura geliyorlar veya bize teslim ediyorlar. Araçların bakım, onarım, tamirat ve yedek parça teminini sağlıyorlar. Bizler gidiyoruz onlara araçlarını alıyoruz yine tamiratını herhangi bir ücret almadan yapıyoruz. Arkadaşlarımız büyük gayret ve fedakârlıkla bu işi yapıyorlar. Şimdi bu yeni projeyle de inşallah akülü araçlarını buraya bırakan bireyler isterler biz araçları tamir edilene kadar kendileri araç temin ediyoruz. Araçları yapıldıktan sonra vermiş olduğumuz araçları getirerek kendi araçlarını almış olacaklar. Belki de 10 binlere ulaşan bir sıkıntıyı geliştirip büyüttüğümüz bu projeyle büyük oranda çözmüş olacak. Biz her zaman söylüyoruz engelli bireylerimiz kardeşlerimiz bizim için çok farklı, onlar bizim için özel, onlar için neler yapsak azdır diyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Mustafa Varank’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, FKA Ajansı Yönetim Kurulu Üyelerine ve en önemlisi tabi burada fedakârca büyük gayretler göstererek özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarımız mesai arkadaşlarıma kardeşlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Koordinasyon Merkezi’nde kurulan engelli araç tamir ve bakım atölyesinde engelli aracını tamire getiren Orhan Gülfırat, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin bize vermiş olduğu engelli araç tamiratı için öncellikle kendilerine teşekkür ediyorum. Gelip aracımızı yaptırıyoruz. Aracımız yolda kaldığı zaman, araçlarımız arıza yaptığı zaman gelip bizi yoldan alıyorlar. Tekrar atölye ye getirip arabamızı yaptırıp bize teslim ediyorlar. Bu hizmetlerden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere, engelliler koordinasyon merkezi olmak üzere kendilerine çok teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.
Kurulan engelli araç tamir merkezinden dolayı çok mutlu olduğunu Adnan Çakır ise “Şuanda Malatya’da engellilere bakılmasından, araçlarının tamiratı konusunda her türlü memnunuz. Türkiye’de ilk 3’e girecek pozisyondayız. Tamir hususunda, bakım hususunda, yolda kaldığımız da gelmeleri hususunda hizmetlerinden dolayı şahsım ve arkadaşlarımın adına çok memnunuz. Bu memnuniyetimizi de dile getiriyoruz. Ben şahsen çok memnunum, ellerinden geldikçe bizim için uğraşıyorlar Allah razı olsun. Ben biliyorum Türkiye’de ilk 3’e gireriz” şeklinde konuştu.
Tamir Atölyesi’nde araçların tamir, onarım ve bakım işleri ustası Hasan Çitil, ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini söyleyerek, “Buradaki engelli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Yeni bir proje kapsamında bölgede ki illerinde engelli araçları buraya gelecek onları da tamir edeceğiz. Malatya’daki engelli vatandaşlarımıza elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Onların yolda kalmaması için, onların hayatı daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri için elimizden gelen bütün mücadeleyi yapıyoruz. Bununla alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Beyefendi ve Sağlık ve Sosyal hizmetler Daire Başkanımız Mustafa Katipoğlu beyefendi de bizlere sonuna kadar destek veriyorlar. Desteklerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fendoğlu, turizm desteği istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, turizm desteği istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'yı örnek gösterdi Erdoğan: “Bay Kemal Malatya’ya baksın”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'yı örnek ...
Yeni Malatyaspor Antalya’da kampa giriyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor Antalya’da kampa giriyor
Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği yapıyor Işık: “Yeşilyurt, her yönüyle etkileyici bir ilçe”
YEREL HABERLER Tarihi konaklar bu kez "Gırift" dizisine ev sahipliği ...
Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi
YEREL HABERLER Kadın girişimciler üretim için bir araya geldi
İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
YEREL HABERLER İnşaat sektörü zor günler geçiriyor
Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ediyor Güder: “Battalgazi’mizi geleceğe taşımak bizim görevimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Güder’in Ankara programı yoğun devam ...
Malatya'da 'Girift' dizininin çekimleri başladı
YEREL HABERLER Malatya'da 'Girift' dizininin çekimleri başladı
Kalp krizi geçiren kadın helikopter ile hastaneye yetiştirildi
YEREL HABERLER Kalp krizi geçiren kadın helikopter ile hastaneye ...
Malatya'da 1001'inci kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 1001'inci kök hücre ve kemik iliği nakli ...
Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli gerçekleştirildi Malatya, kök hücre ve kemik iliği naklinde Türkiye’de açık ara önde Rektör Kızılay: "Yeni açtığımız merkez ile artık açık ara birinci sırayı devam ettireceğiz"
YEREL HABERLER Malatya’da 1001’inci kök hücre ve kemik iliği nakli ...
Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım
YEREL HABERLER Battalgazi’nin kalbi kadın kooperatifinden büyük adım
Doğanşehir'de kan bağış rekoru kırıldı
YEREL HABERLER Doğanşehir'de kan bağış rekoru kırıldı
Ofis ile gençlere sosyal iş birliği imkanı
YEREL HABERLER Ofis ile gençlere sosyal iş birliği imkanı
Hekimhan’ın yeni Emniyet Müdürü Ercan göreve başladı
YEREL HABERLER Hekimhan’ın yeni Emniyet Müdürü Ercan göreve başladı
Türkçe Öğretimi Sertifika programı online olarak düzenlendi
YEREL HABERLER Türkçe Öğretimi Sertifika programı online olarak ...
IPARD 10’uncu çağrı ile Malatya’ya 200 milyon TL’lik destek sağlanacak
YEREL HABERLER IPARD 10’uncu çağrı ile Malatya’ya 200 milyon TL’lik ...
ASRİAD’tan ticaret rekoru
YEREL HABERLER ASRİAD’tan ticaret rekoru
AK Parti Malatya Gençlik kollarında seçim heyecanı
YEREL HABERLER AK Parti Malatya Gençlik kollarında seçim heyecanı
Başkan Çınar, Ünal’ı ziyaret etti Çınar: “Misafirperverliği için Sayın Mahir Ünal’a teşekkür ederim”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, Ünal’ı ziyaret etti Çınar: ...
Kaçak kazıya 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak kazıya 5 gözaltı
Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan tam destek
YEREL HABERLER Battalgazi’nin projelerine Bakan Karaismailoğlu’ndan ...
Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor
YEREL HABERLER Akçadağ yatırımlarla dönüşüyor
Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var
YEREL HABERLER Adil Gevrek: Zemin için bir çalışma var