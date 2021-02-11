Uzaktan eğitimin nabzı anket ile ölçülecek

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından akademisyenler ve öğrenciler için uzaktan eğitimle ilgili anket yapılıyor. İnternet ortamında yapılan ankete verilecek cevaplar süreçteki sorunların tespit edilerek giderilmesi amacıyla kullanılacak.

İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bildiğiniz üzere küresel çapta yaşanan Covid19 virüs salgını nedeniyle Yüksek Öğretim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda 20202021 Güz yarıyılında üniversitemizin tüm örgün programlarında ALMS ortamında senkron (eş zamanlı) ve asenkron (eş zamansız), bikron olarak yürütülmek üzere Uzaktan Öğretime geçilmiştir. Bu anket çalışması uzaktan öğretim uygulamalarıyla ilgili siz değerli akademisyen ve öğrencilerimizin görüşlerini almak amacıyla geliştirilmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar süreçteki sorunların tespit edilerek giderilmesi amacıyla kullanılacaktır. Anketin hiçbir yerinde kimliğinizle ilgili bir bilgi sorulmamaktadır, dolayısıyla soruları tüm samimiyetinizle cevaplamanızı rica ederiz” denildi.

İnternet ortamında yapılan ankete verilecek cevaplar süreçteki sorunların tespit edilerek giderilmesi amacıyla kullanılacak.

Anket ile ilgili ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.

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