Dumandan zehirlenen kardeşler yaşam mücadelesi veriyor

Malatya’da soba dumanından zehirlenen ve hastaneye kaldırılan iki kardeş yaşam mücadelesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt ilçesi Konak (Yukarı Banazı) Su Mahallesi’nde sobadan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenen E.S.D.(15) ve kardeşi K.D. (13) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri süren ve durumları ağır olan iki kardeş, ileri tetkik ve tedavi amaçlı Diyarbakır Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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