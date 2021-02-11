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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik

İHA

Battalgazi'de sevgililer gününe özel etkinlik

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle farkındalık oluşturdu.
Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle “Bir Yudum Sevgi” sloganı ile Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen etkinlik kapsamında, özel bir sergi standı açtı. Düzenlenen etkinlikte Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kervansaray Sanat Merkezinde görevli seramik öğretmenlerinin yaptığı çalışmalar ve Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki üretici kadınların el emeği göz nuru ürünleri, vatandaşlarla buluşturuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve 3 gün boyunca kapılarını sevgililere açık tutulacak olan stantta, takı tasarımı, porselen takımları, resim, ahşap boyama, el örgüsü işlemeler, organik ürünler, seramik ve çömlek gibi birçok ürünler satışa sunuluyor. Standı ziyaret ederek 14 Şubat Sevgililer Günü hediyelerini buradan alan birçok vatandaş, düzenlenen çeşitli dans ve animasyon gösterilerine de katılma imkanı buluyor.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in eşi ve Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle açılan sergi standı ziyaret ederek, hediyelik eşya satın aldı.
Öte yandan oluşturulan ‘Sevgi Yolu’ ile de standı ziyaret eden vatandaşlara, 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle Battalgazi’nin tanıtımı yapıldı. Sanal gerçeklik gözlükleriyle Battalgazi’nin tarihi güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulan birçok vatandaş, açılan bu otantik sergi için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ilettiler.

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