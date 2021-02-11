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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alt yapıdaki futbolculardan taraftara ziyaret

İHA

Alt yapıdaki futbolculardan taraftara ziyaret

Yeni Malatyaspor Kulübü'nün alt yapısındaki futbolcu ve antrenörleri Malatyaspor Taraftarlar Derebeyleri Derneğini ziyaret etti.
Ziyarette alt yapı sorumlusu Levent Doğandemir, Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, Antrenör Ercüment Kurt ve farklı kategorilerde alt yapı futbolcuları yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Ender Kaya, "Endüstriyel futbola dönen ve yüksek meblağların döndüğü bir ortamda kulüplerin temel yapısını oluşturan alt yapılara önemin arttığını ve son yıllarda alt yapıdan yetiştirdiğimiz oyuncuların profesyonel anlamda takıma kazandırılması bizleri mutlu etti. Biz taraftarlar derneği olarak yayınladığımız manifestomuzda takımımızın alt yapıya önem vermesi için çalışacağımızı belirtmiştik. Bu anlamda hocalarımızla ve futbolcularımız ile devamlı istişare halinde olmaya gayret gösterip kendilerine desteklerimizi dile getiriyoruz. Kulüp başkanımız Adil Gevrek ile yaptığımız görüşmelerde de kendisine alt yapı ile alakalı düşüncelerinin bizimle aynı yönde olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor." şeklinde konuştu.
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun genç yeteneklere verdiği önemi geçmiş yıllarda Malatya’da görev aldığında da gördüklerini ifade eden Kaya, " Kendisiyle Malatya’ya ilk geldiği zaman yaptığımız ziyarette de bunu dile getirmiş, bizlerde genç oyuncularımız için ne kadar çok sevindiğimizi iletmiştik. Malatya futbol kamuoyunun da destekleriyle ilerleyen sezonlarda alt yapıdan yetişmiş oyuncuları profesyonel takımda oynadığını görmek en büyük arzumuzdur. Tüketen değil üreten bir kulüp olmamız için biz taraftaralar elinden geleni yapacaktır" dedi.
Alt Yapı Teknik sorumlusu Murat Uçkun ise "Pandemiden dolayı çalışmalarımıza verilen ara sona erdi. Çalışmalarımıza yeniden başladık. Profesyonel takımımıza alt yapıdan birçok oyuncu kazandırdık. Kalecimiz Abdulsamed’in alt yapıdan yetişip profesyonel takımımızda ilk 11 oynaması bizleri gururlandırıyor. Mevcut altyapı oyuncularımıza da örnek olması daha büyük özveriyle çalışmamıza etken oldu. Taraftar Derneğimizin altyapı anlayışından ve bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz" diye konuştu.

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