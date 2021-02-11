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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıraklar, Avrupa’da staj yapacak

İHA

Çıraklar, Avrupa’da staj yapacak

Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında okuyan 20 öğrenci refakatçı öğretmenlerle beraber İtalya ve Almanya’ya giderek staj yapacak.
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus Mesleki Eğitim Programı Hareketlilik Programı kapsamında Malatya Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün “Çıraklarımızın Nitelikli İstihdamı İçin Avrupa Stajı” adlı projesi kabul edildi. Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim, öğrencilerin deneyimlerinin attırması bakamından Avrupa’da staj yapmalarının önemli olduğunu belirtti. Sevim, proje ile ilgili olarak “Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında okuyan 20 öğrenci refakatçı öğretmenlerle beraber İtalya ve Almanya’ya giderek staj yapacaklar. Oto tamir ve bakım servislerinde mesleki becerilerini geliştirme imkanı yakalayacaklar. Öğrencilerimiz alanlarında yapacakları staj ile Avrupa’da kullanılan ileri teknolojileri, yenilikleri, yöntemleri ve uygulamaları yerinde görmeleri, bilgi almaları, uygulamalara katılarak deneyim edinmeleri, pratiklerini arttırmaları ve mesleki becerilerini geliştirmeleri bakımından Avrupa stajı önemlidir. Yabancı dil becerilerini geliştirerek farklı kültürleri tanımaları hedeflemektedir. Öğrencilerin proje ile edindikleri bilgi ve deneyimleri öğrendikleri yeni yöntem ve iyi uygulamaları ülkemize transfer ederek okullarda ve işletmelerde uygulamaları, yaygınlaştırma faaliyetleri ile bölgemiz ve ülkemizdeki meslektaşları ve sektörle paylaşmaları amaçlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

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