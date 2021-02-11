Fendoğlu, su borçlarının yapılandırılmasını istedi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda, çiftçilerin Sulama Birliklerine olan borçlarının yapılandırılmasını talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) söz alarak, sulama borcu olan üreticilerin sorunlarını dile getirdi. Fendoğlu, “Malatya'da 2019 verilerine göre 31 bin 471 Çitçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olan çiftçi bulunmaktadır. Yaklaşık 50 bin ailenin geçimi tarıma dayalıdır. 425 bin hektar tarım alanının 218 bin hektardan fazlası sulanabilir arazidir. Çiftçilerimiz Malatya'da 2018 yılında fidan sulamasında ortalama 29 TL öderken 2020 yılında yüzde 80 artışla 53 TL ödemektedir. Sulama birliklerinin yaptığı bu artış durdurulmalıdır. Covid19 Pandemi sürecini dikkate alarak çiftçilerimizin sulama birliklerine olan borçlarına acil bir yapılandırma yapılması gerekmektedir” dedi.

Fendoğlu, "Bakanlığımız bu yönde bir çalışma planlamakta mıdır" sorusuna cevap istedi.

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