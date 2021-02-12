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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracın çarptığı kurt, tedavisinin ardından yeniden doğayla buluştu

İHA

Aracın çarptığı kurt, tedavisinin ardından yeniden doğayla buluştu

Malatya’da 9 gün önce bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, tedavisinin ardından yeniden özgülüğüne kavuştu.
3 Şubat günü MalatyaKayseri karayolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan 6 aylık kurt, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerince kaza yerinden alınarak Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Yeni Köy Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde tedavi altına alındı. Burada uygulanan tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan kurt, yaralandığı bölgeye yakın bir dağlık alanda yeniden ekipler tarafından doğaya salındı. Yavrukurdu yaralı olarak bulan ve ekiplere bilgi vererek sürecin takipçisi olan Doğa fotoğrafçısı ve Gazeteci Alişan Hayırlı da, ‘Asena’ adını verdiği kurdun özgürlüğüne kavuşma anında yanındaydı.
9 gün önce yaralı olarak bulduğu kurdun yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Hayırlı, “Asena kurdumuz ait olduğu mekana bırakıldı, sağ salim kurtuldu. Şehrimiz bir özgür kurda daha kavuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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