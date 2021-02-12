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(Özel Haber) Malatya Şeker Fabrikası sezonu rekorla kapadı Kampanya döneminde 545 bin 500 ton pancar işlendi, 68 bin ton şeker üretildi

İHA

(Özel Haber) Malatya Şeker Fabrikası sezonu rekorla kapadı Kampanya döneminde 545 bin 500 ton pancar işlendi, 68 bin ton şeker üretildi

Malatya Şeker Fabrikası’nda 1 Eylül’de başlayan pancar alım kampanyası bu yıl rekor ile tamamlandı. Fabrika tarihinde ilk kez bu yıl 545 bin 500 ton şeker pancarı işlenerek 68 bin ton şeker üretimi gerçekleştirildi.
Eylül ayı itibariyle Malatya’da başlayan pancar alım kampanyası geçtiğimiz Salı günü tamamlandı. Malatya’da ve bölge illerde üretilen şeker pancarlarının alımı ile başlayan kampanya döneminde Malatya Şeker Fabrikası 7 gün 24 saat aralıksız çalışarak toplamda 545 bin 500 ton pancar işledi. 160 gün süren kampanya sürecince işlenen pancardan 68 bin ton şeker üretilirken, 177 bin ton küspe ve 26 bin 500 ton ise melas elde edildi.
Malatya Şekerİş Sendikası Şube Başkanı Nuri Murat, bu oranların Malatya Şeker Fabrikası için kurulduğu günden bu yana bir rekor olduğunu ifade ederek, “Çünkü yaklaşık 700 bin ton pancar tesellüm etti. Pancar fazlası nedeniyle 30 bin pancarı Yozgat Şeker Fabrikası’na yolladık. Bu bir rekor, Malatya Şeker Fabrikamız çok başarılı ve verimli bir dönem geçirdi" dedi.
Fabrikada düğmeye basıldığı andan itibaren son pancar kalana kadar üretimin hiç durmadığını kaydeden Murat, "Emeği geçen çok arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde işlerini aksatmadan verimli şekilde çalıştılar” ifadelerine yer verdi.
Önümüzdeki alım kampanyasına ise şimdiden hazırlandıklarını ve 700 bin ton pancarın yine geleceğini tahmin ettiklerini belirten Murat, “Malatya Şeker Fabrikasının şöyle bir özelliği de var. Pancarı bitirdiğimiz gün yeni pancar ekmeye başlıyoruz. Biz şu anda Şanlıurfa’da ve Kahramanmaraş’ta bize bağlı olan bölgelerde pancar ekimine başladık. Bu da Türkiye’de bir ilktir. Eskisi bitmeden yenisini ekmeye başlıyoruz. Sivas’ta Mayıs ayına kadar ekim, Urfa ve Maraş’ta da Şubat ayının ilk haftasında pancar ekimine başladık, bu da bizim fabrikaya özgü bir şeydir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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