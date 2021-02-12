Malatya'da 100 litre sahte içki ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 100 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, merkez ilçe Kuşdoğan Mahallesi´nde sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 100 litre sahte içki ile birlikte damıtma aparatı ve kazan ele geçirdi. İsmi açıklanmayan 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-12 14:11:27



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