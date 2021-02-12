Depremde hasar gören caminin restorasyonu sürüyor 1 yıldır ibadete kapalı olan Yeni Cami’nin Ağustos ayında açılması planlanıyor

24 Ocak 2020 yılında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Malatya’nın simge camilerinden Hacı Yusuf Taş Camii’nde restorasyon çalışmaları sürüyor. 1 yıldan fazladır ibadete kapalı olan camide inceleme yapan Vakıflar Bölge Müdürü Kenan Doğan, çalışmaların Ağustos ayına kadar bitirilmesinin planlandığını söyledi.

41 vatandaşın öldüğü ve binlerce yapının ağır hasar gördüğü Sivrice depreminde bölgede bulunan 17 tarihi yapı da hasar gördü. Bu yapılardan biri de son Osmanlı dönemi eserlerinden 1912 yılı yapımı Hacı Yusuf Taş Cami. Halk arasında Yeni Cami olarak bilinen ve kentin simge yapısı olan cami de 24 Ocak günü yaşanan şiddetli depremde ağır hasar gördü. 1 yıldan fazladır ibadete kapalı olan tarihi caminin restorasyon ve güçlendirme çalışmaları da sürüyor.

Çalışmaların sürdüğü camide basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü Malatya Bölge Müdürü Kenan Doğan, depremin hemen ardından sahada hasar tespit çalışmaları başlattıklarını söyledi. Genel Müdürlükten gelen uzman ekiple birlikte statik konularda hasarlı yapılarda inceleme yapıldığını belirten Doğan, “hazırlanan rapor doğrultusunda öncelikli acil eylem planı kapsamında artçı depremlere karşı önlem alınması istendi. Bu doğrultuda birinci ihaleye çıkıldı ve hasarlı yapılar artçı depremlere karşı korunmaya alındı. Sonrasında 23 Mart’ta da ikinci ihale ise proje ihalesi olarak gerçekleştirildi” dedi. Projelerin iyi olması durumunda restorasyonun da iyi olacağını ifade eden Doğan, pandemi sürecinde işlerin aksadığını dile getirdi.

Bazı analizlerin yapılmasının da pandemi süreci nedeniyle uzadığını kaydeden Bölge Müdürü Doğan, projenin tamamlanmasının ardından 22 Eylül’de Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne gönderdiklerini ifade etti.

Restorasyon da prosedürlerin çok olduğunu ve bunun da süreyi uzattığını dile getiren Doğan, “Çünkü tarihi eserlerde hatanın önüne geçilmesi önemli. Koruma Kurulundan alınan izin sonrası 25 Eylül’de ihaleye çıkıldı ve yasal süreçlerin ardından 13 Ekim’de yüklenici firmaya yer teslimi yaptık. Yani camimizde restorasyon süreci başlayalı 4 ay oldu” dedi.

Bu tür tarihi yapılarda restorasyon sürelerinin dünyanın her yerinde uzun sürdüğünü de kaydeden Doğan, yüklenici firma ile yapılan ihalede işin bitiminin 31 Aralık 2021 olduğunu ancak caminin uzun süredir ibadete kapalı olması nedeniyle firmaya daha erken teslimat konusunda görüştüklerini bu kapsamda da önümüzdeki Ağustos ayı sonlarına doğru restorasyonun tamamlanmasının planlandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.