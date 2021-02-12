MTTB yeni hizmet binasının açılışında konuşan Başkan Gürkan: "Bugünün gençleri yarının geleceğidir"

Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Malatya Valisi, AK Parti Malatya Milletvekilleri, Belediye Başkanları, MTTB Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili ve MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel ile STK temsilcileri katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye'nin büyük hedeflere bugünün gençleriyle ulaşacağını söyledi.



“Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum”

Açılış öncesi kasa bir selamlama konuşması gerçekleştiren MTTB Malatya il Başkanı Mehmet Sağdıç, “Malatya’da milli ve manevi duygulara hitap eden gençliğin ilim, irfan, hikmet ve aksiyon ilkeleri doğrultusunda Anadolu’nun kapılarını bizlere açan Sultan Alpaslan’ın izinden, bir çağı açıp bir çağı kapatan fetih Sultanı Fatih Sultan Mehmet’in yolunda eski MTTB’li Cumhurbaşkanımız 20212023 ve 2073 hedefleri doğrultusunda gençlere verdiği ufuk ile burada Malatya’nın irfan göbeğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün bu mekanın açılışında her zaman gençlerin yanında olan değerlerini ve yapmış oludğu üstün çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Teşkilatımız ve Malatyalı gençler adına Allah razı olsun diyorum” şeklinde konuştu.



"Bu mekânın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Böylesine güzel bir mekânın gençlere kazandırıldığı için mutlu olduğunu belirten TürkiyeAvrupa Birliği KPK Başkanı, Kayseri Milletvekili ve MTTB Genel Başkanı İsmail Emrah Karayel ise yaptığı konuşmada, “MTTB kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese Genel Başkanlarımız şahsında teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle bu mekanın bu hale gelmesindeki desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Valimize, Milletvekillerimize ve şehrimizin ileri gelenlerine teşekkür ediyorum” dedi.



"Gençlerimize güzel örnek olmalıyız”

Güzel bir mekanın hazırlandığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Milli Türk Talebe Birliği Başkanımızın yer konusundaki sıkıntısını bize ilettiğinde bizde bu alanın hemen dizayn edilip gençlerimize devredilmesi noktasında gerekli çalışmaları başlattık. Güzel bir mekan oldu. Bu mekânın MTTB Camiasına ve kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Milli Türk Talebe Birliği Milli Mücadele döneminde önemli görevler almış, Türkiye’de milli ve yerli olma noktasında önemli görevler ifa etmiş ve ifa etmekte olan bir kuruluş. Gençlerimizin milli değerlere bağlı olarak yetişmesi ülkemizin geleceği açısından da önemlidir. Özellikle bu son süreç içerisinde Z kuşağı denen bir kavram var. Üniversite öğrencileriyle yapmış olduğum bir toplantıda Z kuşağı nedir diye sorduklarında şöyle tarif ettim. Evdeki annebabasının söylemiyle icraatının uymadığını gören çocukların isyanına biz Z kuşağı diyoruz. Onun için ya göründüğümüz gibi olacağız ya olduğumuz gibi görüneceğiz. Doğru bir örnek olarak çocuklarımıza, evlatlarımıza ve gençlerimize güzel örnekler olursak inşallah memleketin geleceği de güzel olur. Bugünün gençleri yarının geleceğidir. Sizler ne kadar güzel yetişirseniz yarınımız o kadar güven altında olur” ifadelerine yer verdi.

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