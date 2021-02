Jandarmadan yem fabrikasında ruhsatsız et üretimine baskın

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde jandarma ekiplerinin kullanılmayan eski bir yem fabrikasına düzenlendiği operasyonda ruhsatsız üretilen çok miktarda et ele geçildi. İşletme sahibine 30 bin 416 TL para cezası kesildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde çalışmayan durumda bulunan bir yem fabrikasındaki hareketlilik üzerine bahse konu mekana girdi. Burada yapılan aramalarda fabrikanın soğuk hava deposunda ve eklentisinde izin ve ruhsat almadan et ve et ürünleri üretimi yapılarak piyasa sürüldüğü tespit edildi.

Hijyenin olmadığı depoda yapılan kontrolde, 41 kilo karkas et, 47 kilo işkembe, 30 kilo ayak (paça), 520 kilo kelle, 844 kilo iç yağ, 68 kilo kelle derisi, 270 kilo kulak, 28 kilo şırdan, 55 kilo baş burnu, 900 kilo büyükbaş kelle ele geçirildi.

Konu Cumhuriyet Başsavcılığına iletilirken, ayrıca Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine de bilgi verildi. İşletme sahibi hakkında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince, ‘Onaysız gıda üretimi yapmak’ suçundan 30 bin 416 TL idari para cezası kesilirken şüpheli 3 şahıs ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

