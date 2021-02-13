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Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. Yıldönümü

İHA

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. Yıldönümü

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. yıldönümü törenlerle kutlandı.
İlk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan Baro Başkanı Enver Han, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunumunun ardından Anıt Şeref Defterini imzalayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ,”Büyük devlet ve siyaset adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Malatya'mızın güneyden Anadolu demiryolları ağına bağlanması münasebetiyle ilimize teşriflerinizin 90. Yıldönümünde Zatı Alilerinizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Harap ve bitap düşmüş milletimizi son bir kıvılcımla kurtuluş savaşına hazırlamanız, ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulması ve Cumhuriyetin ilanından sonra, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için ard arda gerçekleştirmiş olduğunuz inkılâpları anlatmak için çıktığınız yurt gezilerinin anlamı, her yıl bizler için daha da büyük bir önem kazanmaktadır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, harikulade seziş kabiliyetiniz ve sahip olduğunuz meziyetler ile Milletimizin neleri isteyip istemediğini, özlemini çektiği hususlar' çok iyi bilen ve tespit edebilen bir lider olarak bizlere her daim rol model oldunuz. Sizin manevi şahsınızdan almış olduğumuz ilhamla, bugün çok büyük atılımlar gerçekleştiriyor, artık dünyanın söz sahibi ülkelerinden biri haline gelmiş bulunuyoruz” diye konuştu
Yerel yönetimler olarak halkımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamak, onlara hizmetin en iyisini sunmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini de ifade eden Gürkan,” İnsanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destar şehrimiz Malatya'mızı sizlerden miras aldığımız misyon ve vizyonla, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, yarınlara hazırlamanın heyecanı ile bütün hemşerilerim adına bir kez daha saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından protokol üyeleri, Atatürk Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde bir program düzenlendi. Buradaki programda da günün anlam ve önemine ilişkin sunum ve konuşmalar gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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