Battalgazi Belediyesi’nde memnuniyet anketi açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Belediyesi’nde memnuniyet anketi açıklandı

İHA

Battalgazi Belediyesi’nde memnuniyet anketi açıklandı

Vatandaş odaklı hizmet veren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi'nin her yıl belediyeden hizmet alan vatandaşlara yönelik uyguladığı memnuniyet anketinde yüzde 96'lık başarı oranı çıktı. Battalgazi’de ki memnuniyeti en üst seviyeye yükselten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu ve talebini kulak ardı etmedik. Battalgazi Belediyesi’ne iletilen her sorun anında çözülür, çözülmek zorundadır” dedi.
Battalgazi’deki vatandaşların istek ve taleplerinin karşılanması için Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan Çağrı Merkezi, her gün yüzlerce çağrıyı cevaplandırarak, vatandaşların daha hızlı ve iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarına 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Bir yandan hizmet ile alakalı sorun yaşadığını düşünen vatandaşların öneri ve talepleri hızlı bir şekilde değerlendirilerek yetkili birimlere ulaştırılan Çağrı Merkezi, diğer yandan çözüme kavuşturulan sorunların bilgisini, talepte bulunan vatandaşlara iletiyor. Her çağrı ve taleple yakından ilgilenen Çağrı Merkezi’nin bu çalışmaları, ilçedeki vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ediyor.

“Taleplerin tamamına yakını çözüme kavuşturuldu”
Vatandaş odaklı hizmet anlayışına büyük önem veren Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi tarafından her yıl belediyeden bire bir hizmet alan vatandaşlara yönelik uygulanan memnuniyet anketinin 2020 sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, 2018’de memnuniyet oranı yüzde 94 iken, 2019’da bu oran yüzde 95’e ve 2020’de ise yüzde 96’a yükseldi. 2020 yılında 19 bin 197 çağrıyı cevaplandıran Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi, kurulduğu günden bu yana memnuniyet oranı her zaman olduğu gibi yüzde 100’ iken, Battalgazi Belediyesi’nin farklı birimlerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik olarak yapılan memnuniyet anketinde yüzde 96'lık başarı oranı çıktı. 2020 yılında Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak sorunlarını ileten 2480 vatandaşın sorunlarına anında müdahale edildiği ve hizmet sonrasında yapılan memnuniyet anketinde ise 2397 kişinin verilen hizmetten memnun olduğu ortaya çıktı. 2018 yılını yüzde 94’lük, 2019 yılını ise yüzde 95’lik bir memnuniyet oranı ile kapatan Battalgazi Belediyesi, 2020 yılında da memnuniyet başarısının üzerine koyarak ilerledi.

"Vatandaşlarımızın her sorunu çözülmek zorundadır”
Battalgazi’de memnuniyeti her yıl daha da üst seviyelere yükselten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ulaşılabilir bir belediye ile daha iyi hizmetlerin ortaya çıkması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaş memnuniyeti anlayışıyla çalışan çağrı merkezimizle hızlı ve etkili hizmet vermeyi, belediye hizmetlerini zaman kaybından kurtararak hızlı şekilde çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Battalgazi Belediyesi’ne iletilen her sorun mutlaka çözülmek zorundadır. Personelimize talimatımız hep bu yönde oldu. Biliyoruz ki halka hizmet, hakka hizmettir. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu bugüne kadar kulak ardı etmedik, bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz. Bizler bu göreve millete efendilik etmek için değil, hizmetkar olmak için geldik. Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’mizin temellerini hep birlikte atıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. Yıldönümü
YEREL HABERLER Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. Yıldönümü
İnönü Üniversitesi Yayınevi 4 yılda 140 eser yayınladı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Yayınevi 4 yılda 140 eser ...
2 çocuk babası genç adam girdiği bunalım sonucu hayatına son verdi
YEREL HABERLER 2 çocuk babası genç adam girdiği bunalım sonucu ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili ...
Jandarmadan yem fabrikasında ruhsatsız et üretimine baskın
YEREL HABERLER Jandarmadan yem fabrikasında ruhsatsız et üretimine ...
Tüfenkci Gençlik Kongresinde konuştu: "Cumhur ittifakı bu ülkenin yarınlarının teminatıdır"
YEREL HABERLER Tüfenkci Gençlik Kongresinde konuştu: "Cumhur ...
MTTB yeni hizmet binasının açılışında konuşan Başkan Gürkan: "Bugünün gençleri yarının geleceğidir"
YEREL HABERLER MTTB yeni hizmet binasının açılışında konuşan Başkan ...
Jandarmadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan trafik denetimi
Depremde hasar gören caminin restorasyonu sürüyor 1 yıldır ibadete kapalı olan Yeni Cami’nin Ağustos ayında açılması planlanıyor
YEREL HABERLER Depremde hasar gören caminin restorasyonu sürüyor 1 ...
Yeşilyurt’ta ki okullar defezenfekte edildi Çınar: “Okullarımızda hijyen seferberliğimiz sürüyor”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta ki okullar defezenfekte edildi Çınar: ...
Malatya'da 100 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 100 litre sahte içki ele geçirildi
Darende’de 2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşacak
YEREL HABERLER Darende’de 2 bin 740 dekar tarım arazisi suya ...
Malatya TSO yüzde 19 indirimli elektirik tüketiyor
YEREL HABERLER Malatya TSO yüzde 19 indirimli elektirik tüketiyor
Belediye personeline Kızılay'a kan desteği
YEREL HABERLER Belediye personeline Kızılay'a kan desteği
(Özel Haber) Malatya Şeker Fabrikası sezonu rekorla kapadı Kampanya döneminde 545 bin 500 ton pancar işlendi, 68 bin ton şeker üretildi
YEREL HABERLER (Özel Haber) Malatya Şeker Fabrikası sezonu rekorla ...
Aracın çarptığı kurt, tedavisinin ardından yeniden doğayla buluştu
YEREL HABERLER Aracın çarptığı kurt, tedavisinin ardından yeniden ...
Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
Kaçak telefonları satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak telefonları satamadan yakalandı
Türkiye Covid-19 sürecini başarıyla sürdürüyor
YEREL HABERLER Türkiye Covid-19 sürecini başarıyla sürdürüyor
Başkan Kazgan’dan Komutan Koltukoğlu’na kömbeli ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kazgan’dan Komutan Koltukoğlu’na kömbeli ...
Fendoğlu, su borçlarının yapılandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu, su borçlarının yapılandırılmasını istedi
Çıraklar, Avrupa’da staj yapacak
YEREL HABERLER Çıraklar, Avrupa’da staj yapacak
Alt yapıdaki futbolculardan taraftara ziyaret
YEREL HABERLER Alt yapıdaki futbolculardan taraftara ziyaret
Bandrolsüz makaron satanlara operasyon
YEREL HABERLER Bandrolsüz makaron satanlara operasyon