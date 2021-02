Battalgazi Belediyesi’nde memnuniyet anketi açıklandı

Vatandaş odaklı hizmet veren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi'nin her yıl belediyeden hizmet alan vatandaşlara yönelik uyguladığı memnuniyet anketinde yüzde 96'lık başarı oranı çıktı. Battalgazi’de ki memnuniyeti en üst seviyeye yükselten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu ve talebini kulak ardı etmedik. Battalgazi Belediyesi’ne iletilen her sorun anında çözülür, çözülmek zorundadır” dedi.

Battalgazi’deki vatandaşların istek ve taleplerinin karşılanması için Battalgazi Belediyesi tarafından kurulan Çağrı Merkezi, her gün yüzlerce çağrıyı cevaplandırarak, vatandaşların daha hızlı ve iyi hizmet alabilmesi için çalışmalarına 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor. Bir yandan hizmet ile alakalı sorun yaşadığını düşünen vatandaşların öneri ve talepleri hızlı bir şekilde değerlendirilerek yetkili birimlere ulaştırılan Çağrı Merkezi, diğer yandan çözüme kavuşturulan sorunların bilgisini, talepte bulunan vatandaşlara iletiyor. Her çağrı ve taleple yakından ilgilenen Çağrı Merkezi’nin bu çalışmaları, ilçedeki vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ediyor.



“Taleplerin tamamına yakını çözüme kavuşturuldu”

Vatandaş odaklı hizmet anlayışına büyük önem veren Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi tarafından her yıl belediyeden bire bir hizmet alan vatandaşlara yönelik uygulanan memnuniyet anketinin 2020 sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarına göre, 2018’de memnuniyet oranı yüzde 94 iken, 2019’da bu oran yüzde 95’e ve 2020’de ise yüzde 96’a yükseldi. 2020 yılında 19 bin 197 çağrıyı cevaplandıran Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi, kurulduğu günden bu yana memnuniyet oranı her zaman olduğu gibi yüzde 100’ iken, Battalgazi Belediyesi’nin farklı birimlerinden hizmet alan vatandaşlara yönelik olarak yapılan memnuniyet anketinde yüzde 96'lık başarı oranı çıktı. 2020 yılında Battalgazi Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak sorunlarını ileten 2480 vatandaşın sorunlarına anında müdahale edildiği ve hizmet sonrasında yapılan memnuniyet anketinde ise 2397 kişinin verilen hizmetten memnun olduğu ortaya çıktı. 2018 yılını yüzde 94’lük, 2019 yılını ise yüzde 95’lik bir memnuniyet oranı ile kapatan Battalgazi Belediyesi, 2020 yılında da memnuniyet başarısının üzerine koyarak ilerledi.



"Vatandaşlarımızın her sorunu çözülmek zorundadır”

Battalgazi’de memnuniyeti her yıl daha da üst seviyelere yükselten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Ulaşılabilir bir belediye ile daha iyi hizmetlerin ortaya çıkması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaş memnuniyeti anlayışıyla çalışan çağrı merkezimizle hızlı ve etkili hizmet vermeyi, belediye hizmetlerini zaman kaybından kurtararak hızlı şekilde çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Battalgazi Belediyesi’ne iletilen her sorun mutlaka çözülmek zorundadır. Personelimize talimatımız hep bu yönde oldu. Biliyoruz ki halka hizmet, hakka hizmettir. Vatandaşlarımızın hiçbir sorununu bugüne kadar kulak ardı etmedik, bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz. Bizler bu göreve millete efendilik etmek için değil, hizmetkar olmak için geldik. Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var. Daha yaşanabilir bir Battalgazi’mizin temellerini hep birlikte atıyoruz” dedi.

