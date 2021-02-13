Gürkan’dan 3 aylar mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, üç ayların başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan aylarının İslam âlemi için büyük bir önemi bulunduğunu belirten Başkan Gürkan mesajında şunlara yer verdi:

“İslam âlemi olarak, Recep, Şaban ve Ramazan aylarına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar içerisinde Regaip, Miraç, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi önemli ve feyizli gecelerin olması, manevi iklimin dalga dalga yayılması ve birey olarak kendi muhasebemizi yapmak bakımından da son derece önemlidir. Üç aylar, günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğin, dayanışma örneklerinin en güzel sergilendiği aylardır. Kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını, depremlerin ve salgın hastalıkların sona ermesini niyaz ediyorum. Edilen duaların ve tövbelerin kabul gördüğü, yüreklerin nurla dolduğu, Yüce Mevla’nın sonsuz affından merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artmasını temenni ediyorum. Ülkemizin ve bütün İslam âleminin üç aylarını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Yüce Mevla’dan dilerim.”

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