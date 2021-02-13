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Malatya Valisinden rehavet uyarısı

DHA

Malatya Valisinden rehavet uyarısı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA Valisi Aydın Baruş beraberindeki İl Sağlık Müdürü Recep Bentli ile koronavirüse karşı bugün ilk doz aşısını oldu. Vali Baruş, son günlerde haftalık vaka sayısı ortalamalarında yüzde 50'lik bir artışın yaşandığını belirterek, vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.
Battalgazi İl Sağlık Müdürlüğü´nde koronavirüs (Covid-19) aşısının ilk dozunu yaptıran Vali Aydın Baruş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaklaşık bir yıldır pandemi ile hep birlikte mücadele ettiklerini belirten Baruş, "Bu uzun soluklu mücadele de önemli iyileşmeler sağlandı. Vaka sayılarında düşüş yaşandı, yoğun bakım ve servislerde yatış oranlarında da düşüş sağladık. Malatya olarak yaklaşık 2,5 aydır rahat bir dönemdeydik" dedi.
Son birkaç gündür kentte vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandığını kaydeden Baruş, "Mutasyon geçirmiş virüsünde etkisi olabilir. Vaka sayılarında ciddi bir artış gündemde. Birkaç gündür haftalık ortalamalarda yüzde 50 artış var. Buradan vatandaşların dikkatini çekmek istiyoruz. Güzelleşen havalar bizi aldatmasın. Katlanmış olduğumuz fedakârlığın sonucu bu olmasın. Hakikaten vatandaşlar, esnaf herkes ciddi sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntının mükâfatına erişmek için sabırlı olmak lazım. Tedbirlere uymamız lazım. Ancak hafta içi serbest saatlerde maske, mesafe, temizlik kurallarına rivayet edilmezse, kapalı mekânlarda maskesiz oturulursa bu virüsün yayılımı devam eder. İleride tekrar hayatımızın daha fazla kısıtlanması, hastanelerdeki hasta sayılarında artış ve sıkıntılı günler bizi bekler" diye konuştu.
Son dönemde vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılanmaların başlanması ile bazı vatandaşlarda rehavetin oluştuğuna da dikkat çeken Vali Baruş, "Bu rehavete lütfen kapılmayalım. Zaman rehavet zamanı değil, işi sıkı tutma zamanı. Bu kadar çektiğimiz sıkıntı sonuçsuz kalmasın. Covid-19´a karşı alınan tedbirlerden, maske mesafe temizlik konusunda tüm halkımızın buna uymasını hastalığın yayılımın da önüne geçmesini sağlayacaktır. Sağlık çalışanları ile birlikte şu ana kadar yaklaşık 39 bin vatandaşımız ilk aşılarını oldu. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde vatandaşların aşılanması sürüyor. Hedefimiz 14 bin sağlık çalışanı ve 65 yaş üstü vatandaşlarda 118 bin aşılama yapmak. Şu anda hedef kitlede yüzde 34 civarına ulaştık, ama ileriki günlerde bu yoğunluğunda artacağını öngörüyoruz. Pazartesi için şu anda 3 bin vatandaşımız randevu almış durumda" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-13 16:10:37

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