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Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı

DHA

Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, mesire alanında gezerken dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanan Remziye O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Yürümek için dışarı çıkan Remziye O., Beylerderesi mevkiinde dengesini kaybedip, uçumdan yuvarlandı. Yaralanan Remziye O.'yu görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye erleri, Remziye O.'yu düştüğü yerden çıkardı. Remziye O., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Remziye O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-13 16:39:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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