Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, mesire alanında gezerken dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlanan Remziye O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'nde meydana geldi. Yürümek için dışarı çıkan Remziye O., Beylerderesi mevkiinde dengesini kaybedip, uçumdan yuvarlandı. Yaralanan Remziye O.'yu görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye erleri, Remziye O.'yu düştüğü yerden çıkardı. Remziye O., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Remziye O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-13 16:39:06



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