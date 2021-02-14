Malatya’da 56 kişiye sokağa çıkma cezası

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Malatya’da sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde dışarı çıkan 56 kişiye ceza uygulandı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması konusunda polis denetimlerini sürdürüyor. Cuma günü saat 21.00’de başlayıp, Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek olan sokak kısıtlaması uygulamasında son 24 saatte sokağa çıkma ihlali yapan 56 kişiye de 50 bin 400 TL ceza yazıldı.

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