İdlib'teki çadır kentlerde yaşayanlara kıyafet yardımı

Malatya’da gençlerin düzenlediği organizasyonla İdlib’e kıyafet yardımı gönderildi.

‘'Kardeşin Isınır Dünya Isınır '’ sloganıyla İdlib'te çadır kentlerde zor şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışanlar için kıyafet yardımı kampanyası devam ediyor. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezleri üyesi gençler, kampanyaya destek verdi.

Başlatılan kampanya ile Gençlik Merkezleri üyesi gençler, hayırsever vatandaşlar tarafından kullanılmamış kıyafet ayakkabı mont gibi temel ihtiyaç malzemeleri getiriliyor.

İdlib’dekiler için düzenlenen yardım kampanyasıyla ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Kullanılmamış olarak toplanan giyim malzemeleri yaklaşık 30 gönüllü gencimiz, gönüllü gençlik liderlerimizin de destekleriyle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için hazırlandı. Bu anlamlı projeye destek veren tüm gönüllülerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza şahsım kurumumuz ve bakanlığımız adına çok teşekkür ederim" dedi.

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