Çocukları kaçırılan aileler, adli tıp önünde bekliyor

Irak’ın Kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristlerce infaz edilerek şehit edilen 13 sivilin Malatya’daki otopsi işlemleri sürerken, çocukları uzun süredir PKK’nın elinde olan bazı asker ve polis aileleri de adli tıp önüne geldi.

Gece saatlerinde helikopterlerle Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı’na otopsi için getirilen 13 cenazenin kimlik tespit çalışmaları sürerken, çocukları uzun süreden beri teröristlerin delinde bulunan bazı ailelerde adli tıp kurumu önüne gelerek beklemeye başladı.

TSK’nın Gara bölgesinde yürüttüğü Pençe Kartal2 Harekatı sırasında bir mağarada 13 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, cenazeler kimlik tespitleri için Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına getirildi.

PKK’nın infaz ederek şehit ettiği 13 kişinin, teröristlerin uzunca süredir alı koyduğu asker ve polisler olup olmadığı da araştırılırken, haberi alan bazı aileler de adli tıp kurumu morguna geldi. 17 Eylül 2015 tarihinde görev yerine giderken Tunceli’de kaçırılan Astsubay Semih Özbey’in de babası Gürsel Özbey adli tıp kurumuna gelerek askeri yetkililer ile birlikte kimlik tespiti için içeri alındı.

Polis ekipleri adli tıp kurumu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, askeri yetkililer de adli tıptaki işlemlerde hazır bulunuyor.

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