PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (2)



ÇOCUKLARI KAYIP AİLELER, ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaşın kimlik tespiti sürerken, çocukları uzun süredir terör örgütünün elinde olan bazı aileler de Adli Tıp Kurumu önüne gelerek beklemeye başladı. 17 Eylül 2015 tarihinde görev yerine giderken Tunceli'de kaçırılan astsubay Semih Özbey´in de babası Gürsel Özbey de Adli Tıp Kurumu'na gelerek, askeri yetkililer ile birlikte kimlik tespiti için içeri alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-14 12:02:31



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