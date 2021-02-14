Şehit ve gazi ailelerinden temizlik personellerine teşekkür ziyareti

Uluslararası Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi aileleri Dayanışma Derneği (UDH), mesai mefhumu gözetmeden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında dahi yoğun şekilde çalışan Malatya’nın Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Battalgazili vatandaşların tertemiz bir sabaha uyansın diye sokağa çıkma kısıtlamasında dahi mesai mefhumu gözetmeden temizlik ve hijyen çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine, Uluslararası Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi aileleri Dayanışma Derneği üyeleri tarafından teşekkür ziyareti gerçekleştirildi. Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül ve Temizlik İşleri Müdürü Ali Aydoğan tarafından karşılanan Dernek Başkanı Mehmet Zafer ve yönetim kurulu üyeleri, yoğun ve titiz çalışmalarından dolayı tüm temizlik personellerine teşekkürlerini ileterek, tatlı ikramında bulundular.



“Bu moral ziyareti bizleri mutlu etti”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, “Uluslar arası Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği’nin ziyareti bizleri memnun etti. Mesai arkadaşlarımızın titiz çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek, ikramda bulundular. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizleri mutlu ettiler. Sokağa çıkma kısıtlamasında dahil canla başla çalışan arkadaşlarımızın emeklerine sağlık. İlçemiz temizlik konusunda birçok ilçeye örnek oluyor. Bu düşünceler de bizleri mutlu ediyor. Tekrardan ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, Allah razı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.



“Battalgazi’deki çalışmalar bölgeye örnek oluyor”

Battalgazi’nin sadece temizlik konusunda değil, birçok konuda örnek çalışmalara imza attığını belirten Uluslararası Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Zafer, “Uluslararası Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma derneği olarak bugün temizlik çalışmalarında bölgeye örnek olan Battalgazi Belediye’mizi Temizlik İşleri şantiyesini ziyaret ediyoruz. Şehit ve gazi ailelerimiz personel arkadaşlarımıza tatlı ikramında bulundular. Personel arkadaşlarımız, pandemi dönemindeki mücadele başta olmak üzere, günlük rutin dönemlerde gerçekleştirdikleri temizlik ve hijyen çalışmaları takdire şayandır. Şuanda bulunduğumuz şantiye alanı bile pırıl pırıl. Battalgazi Belediye’miz sadece temizlik çalışmalarında değil, birçok konuda örnek çalışmalara imza atıyor. Battalgazi ilçemiz, tarihi ve kültürel dokusuyla Türkiye’nin gözde ilçelerinden birisi zaten. Battalgazi’nin gelişiminin önündeki engelleri kaldıran ve ilçenin tarihi dokusuna zarar vermeden gelecek kuşaklara taşımak için taşın altına elini koyan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Her gün gözümüzü bu temiz ilçede açmamızı sağlayan personellerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık” dedi.

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