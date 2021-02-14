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Malatya Valisi Aydın Baruş: 10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur. DHA-Flaş Haber Türkiye-Malatya

2021-02-14 14:23:25



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